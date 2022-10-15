Глава комитета Верховной Рады объяснил, почему Киев не признает «кабинет» Тихановской 15.10.2022, 8:06

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Единственным легитимным белорусским органом может стать полк Калиновского.

Председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины, член фракции «Слуга народа» Александр Мережко объяснил Украинской службе «Радіо Свобода», почему Украина не признает Светлану Тихановскую и ее «объединенный переходный кабинет».

— Позиция Тихановской касательно России и Путина не является достаточно четкой. Она будто боится назвать вещи своими именами. Например, четко сказать, что Россия — страна-террорист, агрессор и враг белорусского народа. Кроме того, в ее окружении есть немного сомнительные люди. Она также делала заявления, связанные с Украиной, которые вызвали непонимание в Украине, — сказал Мережко, не называя имен.

Депутат добавил, что «легитимным белорусским органом, с которым Киев мог бы вести диалог», мог бы стать полк Калиновского, который воюет в составе Вооруженных сил Украины. По словам Мережко, полк своими действиями на фронте доказал, что придерживается проукраинской позиции и имеет авторитет среди белорусской оппозиции.

Напомним, что в августе Светлана Тихановская объявила о создании «объединенного переходного кабинета» Беларуси. Недавно она предложила Украине установить дипломатические отношения с ее «переходным кабинетом».

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