В Беларуси еще больше вырос дефицит медиков 4 15.10.2022, 10:26

2,086

Нехватка врачей приближается к рекордной отметке.

В Беларуси по-прежнему растет дефицит медработников. К примеру, для врачей-специалистов по всей стране на 15 октября открыто 4603 вакансии. Также выросла нехватка медсестер, сообщает zerkalo.io.

Сейчас нанимателям требуется 4603 врача-специалиста. Столько предложений от нанимателей находится на 16 октября в общереспубликанском банке вакансий. Для сравнения: на 21 сентября для этих специалистов было открыто 4018 вакансий, на 22 июня требовалось 3905 врачей, а 29 мая — 3754.

К примеру, в Минске требуется 1412 врача-специалиста, а в Брестской области — 509.

Для медсестер сейчас есть 3552 вакансии. Для сравнения: на 21 сентября было 3462 предложения от нанимателей.

В Минске не хватает 1496 медсестры, а в Гродненской области — 242.

Напомним, с 1 июля для медработников отменили ковидные доплаты, но ввели для них новую надбавку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».