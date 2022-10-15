В Беларуси еще больше вырос дефицит медиков

В Беларуси еще больше вырос дефицит медиков4
- 15.10.2022, 10:26
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Нехватка врачей приближается к рекордной отметке.
В Беларуси по-прежнему растет дефицит медработников. К примеру, для врачей-специалистов по всей стране на 15 октября открыто 4603 вакансии. Также выросла нехватка медсестер, сообщает zerkalo.io.
Сейчас нанимателям требуется 4603 врача-специалиста. Столько предложений от нанимателей находится на 16 октября в общереспубликанском банке вакансий. Для сравнения: на 21 сентября для этих специалистов было открыто 4018 вакансий, на 22 июня требовалось 3905 врачей, а 29 мая — 3754.
К примеру, в Минске требуется 1412 врача-специалиста, а в Брестской области — 509.
Для медсестер сейчас есть 3552 вакансии. Для сравнения: на 21 сентября было 3462 предложения от нанимателей.
В Минске не хватает 1496 медсестры, а в Гродненской области — 242.
Напомним, с 1 июля для медработников отменили ковидные доплаты, но ввели для них новую надбавку.