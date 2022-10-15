В Витебске создали «штаб оповещения» для проведения мобилизации 7 15.10.2022, 11:37

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В него вошли несколько десятков человек.

Читатель «Зеркала» рассказал, что в Витебске на предприятии котельных и тепловых сетей «ВПКиТС» создают штаб оповещения на случай мобилизации. Если в стране ее объявляют, то сотрудники, вошедшие в подразделение, будут выполнять ряд функций. Например, раздавать повестки военнообязанным работникам.

По информации читателя, штаб создали из-за решения Витебского горисполкома от 19 июля 2022 года № 758 «Об обеспечении комплекса мероприятий по мобилизационной подготовке и в период проведения мобилизации граждан и транспортных средств на территории города». К слову, текст такого решения мы не нашли ни на сайте Витебского горисполкома, ни на Национальном правовом интернет-портале pravo.by.

Житель Витебска объясняет: в штаб вошли несколько десятков человек. «Запустить» его может военный комиссариат. Как только оттуда поступит сигнал — в указанный срок структура должна приступить к работе. Что это значит?

Основная задача штаба своевременно оповестить военнообязанных работников предприятия. Как? На работе или по месту жительства вручить им под роспись повестки.

Читатель говорит, что во время оповещения начальники подразделений должны отпустить военнообязанных с работы и проследить, чтобы они отправились туда, где будут вручать повестки, а потом домой за вещами.

В спокойное время штабу нужно лишь каждый год уточнять в военкомате план тренировок для участников и отрабатывать, как действовать в случае мобилизации.

Под видом жены одного из работников журналисты позвонили в тепловые сети, чтобы уточнить, действительно ли на предприятии создают подобный штаб.

— Да документ о создании штаба оповещения есть. Такое было и раньше, — ответили в тепловых сетях. Зачем штаб оповещения нужен сейчас, пояснить не смогли.

Что говорят в исполкоме и военкомате?

В отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц Витебского горисполкома, куда журналисты позвонили с вопросом, для чего на предприятии может создаваться штаб оповещения, посоветовали спросить это у руководства производства. На фразу, что там ничего не говорят, посоветовали набрать в военкомат.

В военном комиссариате города Витебска, Витебского и Лиозненского районов, куда журналисты позвонили как обычные граждане, их традиционно успокоили: «Мобилизации нет». Информацией о том, действительно ли на предприятии может создаваться некий штаб оповещения, дежурный не владел. При этом он объяснил, что есть «определенные пункты приема личного состава».

— Я не могу вам говорить, что там происходит, и как происходит. Не имею права. Но, не дай Бог, [что-то случится], на директора предприятия возложена обязанность оповестить личный состав предприятия.

— Получаются создаются эти штабы? Мы к чему-то готовимся?

— Они раньше при Советском Союзе были, а сейчас по упрощенной схеме. Знаете, как пожарный расчет, внештатный пожарный расчет. Чтобы каждый знал, что хватать, огнетушитель или что-то еще. Штаб этот будет знать, что они там-то по первому свистку собираются и оповещают.

— В России сейчас мобилизация, не будут пока у нас собирать?

— Да, нет, у нас пока проходят плановые сборы.

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