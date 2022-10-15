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Польские пограничники задержали «проводника» нелегальных мигрантов из Беларуси

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  • 15.10.2022, 12:17
Польские пограничники задержали «проводника» нелегальных мигрантов из Беларуси

Граждан Египта были обнаружили около рек Свислочь и Волкушанка на польской стороне.

Мигранты по-прежнему пробуют перейти границу и попасть в Евросоюз. За минувшие сутки польские пограничники зафиксировали 63 попытки пересечения границы со стороны Беларуси.

В Польшу за последние сутки пытались попасть 63 человека, в том числе граждане Шри-ланки и Судана. 26 граждан Египта были обнаружены около рек Свислочь и Волкушанка на польской стороне.

Также пограничники соседней страны задержали украинца, который перевозил четырех мужчин из Афганистана, они ранее незаконно перешли белорусско-польскую границу.

Напомним, недавно Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью. На днях около заграждения появился первый элемент электронного барьера — специальный контейнер. Всего их будет 11. Они будут объединять работы электронной системы на границу, также там начали установку камер и прокладывания кабелей для системы датчиков движения.

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