В России на заборе нашли мертвого военкома 6 15.10.2022, 12:30

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Следствие рассматривает две версии.

В Партизанске (Приморский край РФ) нашли мертвым военного комиссара Романа Малика. Обстоятельства смерти непонятны.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на российские СМИ.

В администрации города заявили, что Малик «трагически ушел из жизни». Однако Телеграм-канал Amur Mash со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает, что полиция рассматривает версии убийства и самоубийства Малика. Тело военкома нашли у забора частного дома. Приморское издание «Время перемен» уточняет, что труп нашли «на заборе».

По данным издания «Байкал 24» на теле военкома есть признаки самоубийства, однако его знакомые сомневаются в суицидальных наклонах.

Роман Малик участвовал в чеченских кампаниях, а затем занимал различные должности в военкомате, в том числе руководящие. Он также «активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи, очень любил своих детей», пишут местные СМИ.

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