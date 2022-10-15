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Валерий Карбалевич: Лукашенко находится в ситуации сильного стресса

  • 15.10.2022, 12:34
  • 2,968
Валерий Карбалевич: Лукашенко находится в ситуации сильного стресса
Валерий Карбалевич

На каждом шагу - одни противоречия.

Если наблюдать за действиями власти, последними заявлениями высоких белорусских чиновников, то складывается очень странное впечатление. Трудно увидеть какую-то ясную и последовательную линию, пишет в статье для «Радыё Свабода» политолог Валерий Карбалевич.

На каждом шагу одни противоречия. Один приказ исключает другой, дела опровергают слова. И такой алгоритм задается с самого верха.

Лукашенко во время совещания о безопасности 10 октября говорил, что мы воевать не хотим, это коварный Запад стремится втянуть нас в войну. Но тем временем на территорию Беларуси вводится большое количество российских военных и создается совместная региональная группировка войск.

Официально заявляется, что «мобилизации не будет», но увеличивается призыв на военные сборы из запаса и объявлена проверка боеспособности. Что дает основание делать выводы о скрытой мобилизации.

13 октября министр иностранных дел Владимир Макей в кулуарах саммита СНГ в Астане объявил, что в Беларуси введен режим контратеррористической операции. Объяснения Макея необходимости таких мер были довольно путаны. В пятницу КГБ опроверг эту информацию:

«На территории Республики Беларусь контратеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит неточный характер», — заявили БелТА в КГБ.

Одна рука не знает, что делает вторая? Силовики показали главе МИД его место? Макей был вынужден оправдываться и во всем обвинил СМИ: мол, это они все напутали.

Наконец, сам Лукашенко вмешался в спор различных ведомств и заявил в Астане:

«В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности».

Это тоже мало что объясняет. Что это означает с правовой точки зрения?

И где те террористы, кто их видел?

Руководители силовых структур, выполняя приказ Лукашенко, поехали в трудовые коллективы, чтобы объяснить политику властей и «успокоить народ». И там тоже сплошные диковинки. Генералы уверяют людей, что «все спокойно, все под контролем, не нужно паниковать, силовики на страже». И при этом рассказывают, что «соседние страны готовят теракты на белорусской территории, уже подготовились к военному нападению и даже готовы использовать ядерное оружие». Но вы «не волнуйтесь, все нормально».

Последний сюжет. С самого начала войны риторика высших официальных лиц и государственных медиа сводится к тому, что «Украина готовит военное нападение на Беларусь». Особенно резко эта тема прозвучала во время совещания 10 октября.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский предложил разместить миссию международных наблюдателей на украинско-белорусской границе. Реакция официального Минска была ожидаемая. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, министр иностранных дел Владимир Макей дружно отвергли эту идею, не особо заморачиваясь аргументами. И это понятно. Миссия международных наблюдателей легко разоблачила бы все мифологемы о военной угрозе Беларуси со стороны Украины и, в свою очередь, фиксировала бы все факты обстрела украинской территории российскими военными из Беларуси.

Кажется, все эти противоречия объясняются очень просто. Руководство Беларуси во главе с Лукашенко находится в ситуации сильного стресса.

Жесткое давление со стороны России, планируемое введение сюда большого количества российских войск резко сужает суверенитет государства. А тут еще угрозы Кремля применить ядерное оружие, обещания западных лидеров ударить в ответ по военным объектам РФ (а они здесь, в Беларуси). Возможно, есть и еще какие-то угрозы, о которых мы не знаем.

А в ситуации стресса невозможно принимать логические, последовательные, выверенные решения, делать непротиворечивые заявления. Поэтому мы и наблюдаем судорожное, лихорадочное дергание за различные рычаги государственной власти. В результате чего страна несется без руля и ветрил.

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