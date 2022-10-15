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«Пришел в военкомат, там было много запасников — за 45 лет»

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  • 15.10.2022, 14:47
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«Пришел в военкомат, там было много запасников — за 45 лет»

Зачем жителей Гомельской области вызывают на военные сборы?

Гомельчане и жители области начали массово получать повестки в военкоматы. «Флагшток» попытался разобраться, с какой целью вызывают граждан, кого вызывают, чем заканчивается посещение военкомата. Спойлер: домой отпускают не всех.

Как стало недавно известно, Лукашенко принял принципиальное решение провести в Беларуси скрытую мобилизацию с целью увеличения численности боевых частей. Она будет проходить под видом проверки боеготовности. Как утверждает издание, на первом этапе она не затронет крупные города, в первую очередь будет мобилизовано сельское население.

В то же время «Флагштоку» стало известно, что повестки в военкоматы начали получать жители Гомеля.

Источник, знакомый с деятельностью одного из военкоматов, сообщил, что гомельчане начали получать повестки еще в середине сентября. Первоначально мужчин, которые ранее проходили военную службу, вызывают для проверки данных. Но после прибытия выдают новую повестку на военные сборы. На сборы попадают не все — в приоритете те, кто служил в ВВ (внутренние войска) и ВДВ (воздушно-десантные войска). Сборы рассчитаны на 10–14 дней, но известны случаи их продления. На сборах ведется обучение охране объектов, ведутся стрельбы (в том числе в ночное время).

Читатели «Флагштока» частично подтверждают информацию. Один из жителей Гомеля рассказал, что его друг получил повестку еще в сентябре.

«Пришел в военкомат, там было много запасников — за 45 лет. Им вручили повестки на октябрь. В этот день [в октябре] из военкомата выехало 2 автобуса с запасниками. Что примечательно: почти все эти мужики, что пришли на «сборы», служили в ВВ. Во время первого посещения военкомата некоторые мужички пытались спрашивать, зачем и почему именно их. А в последующие дни все сидели молча. Может боятся говорить, может еще что-то».

Еще один житель Гомеля рассказал, что на военные сборы забрали его знакомых:

«Это люди не очень высокого интеллектуального развития. Ранее служили, поддерживают власть. Получили повестки в сентябре. В октябре пришли в военкомат повторно. Сейчас на сборах».

Читатели «Флагштока» сообщают, что повестки продолжают приходить гомельчанам. Не все знают, как на них реагировать и стоит ли посещать военкомат.

Журналист «Флагштока» 14 октября под видом гражданина, получившего повестку, попытался узнать в военкоматах Гомельской области о целях военных сборов. Ответы военкомов оказались краткими: «Придете — на месте узнаете». По телефону военного комиссариата Гомельского района на вопрос, будет ли мобилизация, военком ответил, что сборы плановые: «Не будет никакой мобилизации».

По номеру телефона военного комиссариата Рогачевского и Кормянского районов журналист получил такой ответ: «Я не знаю, что написано у вас в повестке [...]. Ничего не будет, это уточнение данных». На вопрос, отправят ли в Украину, военком ответил: «Кто вас отправит на Украину, военкомат не отправляет никуда».

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