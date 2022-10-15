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Штабное руководство войск РФ бежит из Херсона

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  • 15.10.2022, 15:29
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Штабное руководство войск РФ бежит из Херсона

Российские командиры эвакуируются через переправу в Антоновке.

Россия проводит эвакуацию штабного руководства своих военных с Херсона и правобережной части Херсонской области. Они бегут на левый берег и там пытаются прятаться. На правобережной стороне они уже не могут размещать свои штабы, поскольку против них эффективно работают ВСУ и партизаны. Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

В эфире Freedom он рассказал о том, что на переправе в Антоновке все чаще появляются полностью тонированные машины. Они массово выезжают по переправе на левый берег и начинают там прятаться.

«На переправе в Антоновке очень часто появляются машины, они полностью затонированы. Без очереди проезжают и без очереди переправляются на левый берег. А это фактически эвакуация штабного руководства всех россиян. Они массово через переправу выезжают и эвакуируются на левый берег и там начинаются прятаться уже», - отметил депутат.

Также он добавил, что у оккупантов проблемы с организацией штабов на правом берегу Херсонщины, поскольку работают украинские войска и партизаны. Идет массовая эвакуация захватчиков с Херсона, правобережной части области, на левый берег.

«Размещать штабы так, как они раньше размещали, у них уже не получается. Движение сопротивления вместе с ВСУ очень четко отрабатывает те места, где они организовывают свои штабы. Они сейчас массово эвакуируются с Херсона, правого берега Днепра, и растворяются пока на левом», - подчеркнул Сергей Хлань.

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