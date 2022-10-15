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Польша передала Украине 150 комплектов Starlink

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  • 15.10.2022, 16:42
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Польша передала Украине 150 комплектов Starlink

Они помогут восстановить связь на украинских территориях, освобожденных от российской оккупации.

Польша передала Украине более 150 комплектов Starlink. Это подтвердил Михал Дворчик, бывший глава Канцелярии премьер-министра Польши, передает «Польское радио».

«Польша передала Украине 150 терминалов Starlink, благодаря которым восстанавливается связь на территориях, освобожденных от российской оккупации. Терминалы устанавливаются, в основном, в городах Харьковской области», – написал в своем Twitter Михал Дворчик.

Накануне об этом сообщило украинское Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий: «В освобожденных от оккупации городах и селах Харьковской области восстанавливается связь. В регионе появились самые современные комплекты Starlink». Ведомство, возглавляемое вице-премьером Украины Ириной Верещук, сообщило, что часть комплектов Starlink предназначена для операторов мобильной связи и интернет-провайдеров.

«Это позволит быстро восстановить связь до восстановления разрушенной инфраструктуры», – заявили в министерстве.

Сообщение было сделано после того, как Илон Маск, генеральный директор SpaceX, заявил в пятницу, что компания не может бесконечно финансировать свой интернет-сервис Starlink в Украине.

Starlink, управляемый SpaceX, обеспечивает высокоскоростное подключение к Интернету через группу спутников, развернутых на низкой околоземной орбите.

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