Польша передала Украине 150 комплектов Starlink

Польша передала Украине 150 комплектов Starlink4
- 15.10.2022, 16:42
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Они помогут восстановить связь на украинских территориях, освобожденных от российской оккупации.
Польша передала Украине более 150 комплектов Starlink. Это подтвердил Михал Дворчик, бывший глава Канцелярии премьер-министра Польши, передает «Польское радио».
«Польша передала Украине 150 терминалов Starlink, благодаря которым восстанавливается связь на территориях, освобожденных от российской оккупации. Терминалы устанавливаются, в основном, в городах Харьковской области», – написал в своем Twitter Михал Дворчик.
Накануне об этом сообщило украинское Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий: «В освобожденных от оккупации городах и селах Харьковской области восстанавливается связь. В регионе появились самые современные комплекты Starlink». Ведомство, возглавляемое вице-премьером Украины Ириной Верещук, сообщило, что часть комплектов Starlink предназначена для операторов мобильной связи и интернет-провайдеров.
«Это позволит быстро восстановить связь до восстановления разрушенной инфраструктуры», – заявили в министерстве.
Сообщение было сделано после того, как Илон Маск, генеральный директор SpaceX, заявил в пятницу, что компания не может бесконечно финансировать свой интернет-сервис Starlink в Украине.
Starlink, управляемый SpaceX, обеспечивает высокоскоростное подключение к Интернету через группу спутников, развернутых на низкой околоземной орбите.