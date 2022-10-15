Польша передала Украине 150 комплектов Starlink 4 15.10.2022, 16:42

2,010

Они помогут восстановить связь на украинских территориях, освобожденных от российской оккупации.

Польша передала Украине более 150 комплектов Starlink. Это подтвердил Михал Дворчик, бывший глава Канцелярии премьер-министра Польши, передает «Польское радио».

«Польша передала Украине 150 терминалов Starlink, благодаря которым восстанавливается связь на территориях, освобожденных от российской оккупации. Терминалы устанавливаются, в основном, в городах Харьковской области», – написал в своем Twitter Михал Дворчик.

Накануне об этом сообщило украинское Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий: «В освобожденных от оккупации городах и селах Харьковской области восстанавливается связь. В регионе появились самые современные комплекты Starlink». Ведомство, возглавляемое вице-премьером Украины Ириной Верещук, сообщило, что часть комплектов Starlink предназначена для операторов мобильной связи и интернет-провайдеров.

«Это позволит быстро восстановить связь до восстановления разрушенной инфраструктуры», – заявили в министерстве.

Сообщение было сделано после того, как Илон Маск, генеральный директор SpaceX, заявил в пятницу, что компания не может бесконечно финансировать свой интернет-сервис Starlink в Украине.

Starlink, управляемый SpaceX, обеспечивает высокоскоростное подключение к Интернету через группу спутников, развернутых на низкой околоземной орбите.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».