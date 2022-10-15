В Витебске сошли с рельсов тепловоз и цистерна с бензином

В Витебске сошли с рельсов тепловоз и цистерна с бензином2
- 15.10.2022, 17:29
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Происшествие случилось рано утром.
15 октября рано утром в Витебске сошел с рельсов маневровый тепловоз, цистерна с бензином и порожний вагон. Они находились в составе грузового поезда. Об инциденте сообщает телеграм-канал Белорусской железной дороги.
В результате происшествия пострадавших нет, цистерна не получила повреждений.
Также БелЖД информирует, что движение поездов по станции Витебск не прерывалось. Произошла незначительная задержка в графике движения двух пассажирских поездов.
На месте работает восстановительный поезд.