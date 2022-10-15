закрыть
15 октября 2022, суббота, 18:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Витебске сошли с рельсов тепловоз и цистерна с бензином

2
  • 15.10.2022, 17:29
  • 3,884
В Витебске сошли с рельсов тепловоз и цистерна с бензином

Происшествие случилось рано утром.

15 октября рано утром в Витебске сошел с рельсов маневровый тепловоз, цистерна с бензином и порожний вагон. Они находились в составе грузового поезда. Об инциденте сообщает телеграм-канал Белорусской железной дороги.

В результате происшествия пострадавших нет, цистерна не получила повреждений.

Также БелЖД информирует, что движение поездов по станции Витебск не прерывалось. Произошла незначительная задержка в графике движения двух пассажирских поездов.

На месте работает восстановительный поезд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип