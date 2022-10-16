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Украинские военные первыми в мире уничтожили радар управления российской «С-400»

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  • 16.10.2022, 13:17
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Украинские военные первыми в мире уничтожили радар управления российской «С-400»

О триумфе стало известно благодаря ликвидации российского лейтенанта.

Украинские военные уничтожили радар новейшей российской системы ПВО С-400 «Триумф». Еще 5 августа российская армия потеряла в Украине многофункциональный радар управления огнем 92Н2Е, который является частью зенитно-ракетного комплекса С-400. Это первый известный случай в мире.

Об этом рассказал в Facebook известный украинский журналист, военкор Юрий Бутусов.

О происшествии стало известно благодаря некрологу российского лейтенанта Андрея Гракова, который был в составе расчета ликвидированной российской системы ПВО.

«Это основная система противовоздушной и противоракетной обороны ВС РФ. Ее закупили и поставили на вооружение Турция и Индия. Но только Украина получила уникальный опыт уничтожения «Триумфа», - написал журналист.

Судя по некрологу, Граков был оператором радиолокационной системы 92Н2Е. Эта машина, согласно официальным данным, имеет неплохие характеристики: способна вести одновременно 100 целей и наводить до 72 зенитных ракет. Важно, что без 92Н2Е вся система С-400 общей стоимостью в $500 млн становится небоеспособной.

Согласно некрологу, система была поражена прямым попаданием. Важно, что, по данным россиян, ударили украинцы по машине не специально предназначенной для этих задач противорадиолокационной ракетой HARM AGM-88, а реактивной системой залпового огня HIMARS.

Бутусов напомнил, что, по заверению разработчиков, С-400 должны эффективно сбивать HIMARS. Однако не в тот раз.

«ВСУ применили какую-то эффективную тактику, которая не позволила расчету С-400 отбить ракетную атаку, несмотря на то, что ЗРС была развернута в боеготововм состоянии», - рассказал военкор.

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