Минэнерго признало проблемы на БелАЭС 7 16.10.2022, 16:17

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Первый энергоблок простаивает уже почти полгода.

Первый энергоблок БелАЭС планируют запустить после ремонта до конца этого года. Об этом во время прямой телефонной линии заявил замминистра энергетики Михаил Михадюк. Специалист также прокомментировал появившуюся информацию о том, что первый энергоблок может простаивать уже почти полгода из-за якобы вышедшего из строя ротора генератора, передает «Зеркало».

Напомним, после последнего отключения от энергосети Белорусская АЭС простаивает уже почти полгода. Сроки включения в сеть первого энергоблока в октябре снова перенесли. В этот раз в связи с «проведением дополнительных работ и диагностики электрогенерирующего оборудования», заявляли в Минэнерго.

Одна из появившихся версий, почему затянулся ремонт первого энергоблока, — проблемы с ротором генератора. В Минэнерго опровергли эту версию.

— Плановый ремонт продлили, потому что требуются дополнительные работы по повышению надежности турбин. Проводятся дополнительные испытания с учетом опыта эксплуатации аналогичного оборудования на других АЭС — в Воронежской и Ленинградской областях, — сообщил замминистра энергетики Михаил Михадюк нашему читателю, который позвонил на прямую телефонную линию ведомства (запись разговора есть в распоряжении редакции). — Реактор стоит, топливо загружено. Реактор пока заглушен. В этом году точно запустим первый энергоблок.

Михаил Михадюк также сообщил, что отработанное ядерное топливо намерены отправлять на переработку в Россию.

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