Бойня до линии фронта: о чем говорит расстрел на полигоне в Белгородской области 17.10.2022, 8:12

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Среди мобилизованных в РФ царит бардак и анархия.

Telegram-канал «Сито Сократа» пишет о бойне на военном полигоне в с. Солоти Белгородской области РФ:

— Картина массового расстрела добровольцев, вызвавшихся пойти на войну против Украины, не стала более четкой. Наоборот, версии, выдвинутые Министерством обороны, только осложняют понимание ЧП в военной части №34670, которая и ранее имела дурную славу.

Начать нужно с того, что разнится само число погибших в ходе пулеметного расстрела. Официальная цифра – 11 погибших и еще 15 раненых, в то же время по иным сведениям масштаб трагедии решили уменьшить, как минимум, в два раза. Реальное число погибших мобиков составляет 22 человека.

Руководителям процессом ч/мобилизации, в принципе, совсем нетрудно скрыть концы, списав многое на боевые потери. Потому более 8 часов после расстрела о трагедии умалчивали. Вообще, надеялись все засекретить, как часто практикуется в подобных случаях с одноразовыми солдатами.

Но все же ЧП с массовой гибелью солдат до отправки на фронт стало достоянием широкой общественности. Здесь могло и ФСБ подсобить с раскруткой, и люди Пригожина. Последний настолько усилился со своей частной армией, что уже сам Путин думает об амбициозном бывшем поваре с содроганием.

В контексте инцидента обращают на себя внимание исполнители моментальной демилитаризации целого мотострелкового взвода. Люди Шойгу называют их «гражданами из стран СНГ», умалчивая национальную принадлежность и происхождение. При этом сообщается о ликвидации двоих стрелков, тогда как их могло быть больше. Вроде, одному стрелявшему удалось скрыться.

Наиболее вероятно, что шутинг на полигоне устроили выходцы из Таджикистана. Как они попали в ряды борцунов за «русский мир» – интересный момент. Жителей данной мусульманской республики Центральной Азии в РФ проживает более 3 млн. человек (2% населения), из них 500 тыс. имеют российский паспорт. Военкомы могли насильно забрить «новых граждан» с таджикскими корнями, а может, и насильно нахватали нелегалов для выполнения могилизационного задания.

Если речь идет о насильственном уводе в армию таджикских гастарбайтеров, то тогда очевидны причины их поступка, как мести обидчикам. Но не все так просто, вполне возможно, над таджиками издевались во время слаживания, их могли травить по этническому или религиозному признаку. Путинская Россия выступает рассадником имперского шовинизма и ксенофобии. Не зря на саммите СНГ в Астане таджикский президент Рахмон распекал кремлевского фюрера за попытки навязать странам Центральной Азии свой вассалитет. Действительно, уничижительное отношение к таджикам, киргизам, кавказцам, как унтерменшам, закладывается в РФ с пеленок. Жизнь черного раба не стоит и ломаного гроша.

Но когда угнетенным навязывают верную смерть на невойне, да еще выдают в руки оружие, то исход очевиден чуть менее чем полностью.

Хуже всего наличие у расстрела религиозной составляющей. Таджикские мобики пошли на крайнюю меру после надругательства над исламом. Российские чугуноголовые командиры хотели их перед смертью «русифицировать» и запретили совершать намаз. Верхушке солдатни уже изрядно надоело прославление кадыровцев, и они решили отыграться на таджиках. В таких условиях как истинные мусульмане последние встали на защиту своей веры и фактически стали шахидами, приняв мученическую смерть в битве с врагом.

После ЧП в Солотях под вопросом не только существование многонациональных соединений, но и обостряется национальная проблематика.

Делу хотят придать вид «теракта», дабы все перевесить на происки врагов, но тогда получается, российские военные полигоны – проходной двор, где царят раздолбайство, бардак и анархия. Это подрывает остатки морального духа росармии, где ранее фиксировались десятки случаев пьяных драк. Потому СК возбудил уголовное дело, не раскрывая, по какой статье. Возможно, опять хотят прикрыть преступную халатность начальства. Неужели никто из генералов снова не ответит?!.

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