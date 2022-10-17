закрыть
17 октября 2022, понедельник, 11:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дочь политзаключенной Галины Дербыш просит о помощи с оплатой услуг адвоката

2
  • 17.10.2022, 10:29
  • 1,956
Дочь политзаключенной Галины Дербыш просит о помощи с оплатой услуг адвоката
Галина Дербыш

Сумма задолженности - почти $4 тысячи.

Дочь политзаключенной пенсионерки Галины Дербыш просит людей помочь с оплатой адвоката.

- Мы должны оплатить задолженность (9800 рублей). Большая часть средств за услуги адвоката удалось оплатить, но на данный момент нуждаемся в помощи потому, что суммы не маленькие. Если у кого-то есть возможность помочь, наша семья будет благодарна и предоставит лично отчет при необходимости.

Реквизиты для перевода:

- Natalia Derbysz, PL 64102013320000160213854908, PKO Bank Polski — счет в злотых;

- Natalia Derbysz, PL 63102013320000150213854684 — счет в евро, - обратилась к белорусам дочь Галины.

Напомним, что пенсионерка Галина Дербыш — фигурант «дела Автуховича». Галину обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса. Политзаключенная полностью не признала свою вину. У Галины инвалидность второй группы, онкологическое заболевание и проблемы с сердцем.

Поддержать Галину телеграммами и письмами можно по адресу:

Тюрьма №1, 230023, Гродно, Кирова 1, Галина Ивановна Дербыш.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип