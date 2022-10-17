Дочь политзаключенной Галины Дербыш просит о помощи с оплатой услуг адвоката 2 17.10.2022, 10:29

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Галина Дербыш

Сумма задолженности - почти $4 тысячи.

Дочь политзаключенной пенсионерки Галины Дербыш просит людей помочь с оплатой адвоката.

- Мы должны оплатить задолженность (9800 рублей). Большая часть средств за услуги адвоката удалось оплатить, но на данный момент нуждаемся в помощи потому, что суммы не маленькие. Если у кого-то есть возможность помочь, наша семья будет благодарна и предоставит лично отчет при необходимости.

Реквизиты для перевода:

- Natalia Derbysz, PL 64102013320000160213854908, PKO Bank Polski — счет в злотых;

- Natalia Derbysz, PL 63102013320000150213854684 — счет в евро, - обратилась к белорусам дочь Галины.

Напомним, что пенсионерка Галина Дербыш — фигурант «дела Автуховича». Галину обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса. Политзаключенная полностью не признала свою вину. У Галины инвалидность второй группы, онкологическое заболевание и проблемы с сердцем.

Поддержать Галину телеграммами и письмами можно по адресу:

Тюрьма №1, 230023, Гродно, Кирова 1, Галина Ивановна Дербыш.

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