Лукашисты ликвидируют некогда первое крупнейшее совместное предприятие независимой Беларуси 17.10.2022, 10:47

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фото: Вестник Могилева

Речь идет о могилевской прядильно-ткацкой фабрике «Сопотекс».

В прошлом году ее акционеры попытались объединиться с одним из своих главных партнеров — «Моготексом». После того как это не удалось, в начале 2022-го они приняли решение о ликвидации, пишет officelife.media.

В конце сентября на собрании акционеров было решено подать заявление в суд о признании некогда крупнейшего в независимой Беларуси совместного производства банкротом.

СП «Сопотекс» создавалось еще в советское время под программу по организации на территории БССР выпуска плащевых тканей. Первоначально совместное предприятие называлось «Совитекс» — в нем должен был принять участие итальянский партнер. Когда последний отказался, ему на замену нашли португальскую компанию «ИТ Комерсио Интернационал». В конце 1991 года португальцы, которые получили в «Сопотексе» 31% акций, вместе с партнером «Моготексом» (бывшим Могилевским производственным объединением шелковых тканей) запустили производство смесовой пряжи для дальнейшего выпуска плащевки.

Уже по итогам 1992 года, который стал первым годом независимости Беларуси, «Сопотекс» по объемам производства стало крупнейшим совместным предприятием в стране. Белорусско-португальское СП тогда опередило по выручке такие совместные бизнесы, как «Белвест» (Германия), «Саммит Системс» (США), «Белком-Калий» (Индия), «Белпак» (США) и «Белита» (Италия).

В дальнейшем в результате смены состава акционеров португальцы покинули СП, но производство продолжало развиваться, освоив выпуск некоторых видов тканей. Однако проблемы с реализацией продукции ключевым партнерам, обострившиеся после 2020 года, в итоге привели к запуску процедуры ликвидации предприятия.

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