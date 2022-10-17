Александр Коваленко: Есть белорусские офицеры, которых не устраивает приезд россиян 17.10.2022, 11:08

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Александр Коваленко

Будет ли бунт генералов?

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в интервью сайту Charter97.org выразил мнение, что совместная группировка белорусско-российских войск, создание которой анонсировал Лукашенко, может быть использована для диверсий и провокаций на границе.

— Лукашенко за последние восемь месяцев сделал огромное количество заявлений, которые по сути своей не реализовались в реальности. И к заявлению относительно мобилизации я отношусь практически точно также.

Мобилизация — это огромный потенциал, затрачиваемый на мобилизуемых: финансовый, технический и так далее, и так далее. Это не только нагрузка на бюджет, который сейчас в Беларуси и без того катастрофически страдает. Это, например, еще и обеспечение всем необходимым этих подразделений. А чем будет обеспечивать Лукашенко этих мобилизованных, какой техникой, каким ресурсом, боекомплектом, снаряжением, кормить, одевать, обувать их?

Прямо сейчас со складов и арсеналов хранения Россия вывозит боеприпасы на свою территорию для того, чтобы потом их использовать в войне против Украины.

Они вывозят артиллерию, вывозят САО «Акация», 2С9 «Нона-С», гаубицы Д-20, Д-30, чтобы использовать потом эту артиллерию в войне против Украины. С базы резерва танков вывозят Т-72, которые там находились на хранении, потому что россиянам не хватает бронетехники. И на фоне этого всего масштабного вывоза сил и средств с территории Беларуси в Россию, у меня возникают серьезные сомнения относительно того, что белорусская армия, например, готовится к вторжению в Украину. Ресурса и возможности попросту для всех этих действий нет.

— Зачем же тогда Лукашенко заявил о создании так называемой региональной группировки войск?

— С этим формированием вообще все очень и очень даже сложно. Там непонятно, кто будет непосредственно командовать, кто будет военачальником для российских подразделений либо для белорусских. Где они будут размещаться? Какие их будут функции? Какое количество вообще их может быть размещено? И так далее, и так далее. Будем наблюдать.

— А может ли она быть использована для каких-нибудь провокаций на западных границах Беларуси?

— Провокации, да, безусловно, могут быть. Когда я говорю, например, о том, что не вижу реальной угрозы от белорусской армии для Украины в настоящий момент времени — речь идет именно о военном характере угрозы. С другой стороны, не исключаю каких-то провокаций со стороны белорусских военных на границе. Провокаций либо диверсий в прямом смысле слова.

С другой стороны, аналогично можно говорить и про границу с Польшей либо со странами Балтии. Ведь мы уже видели, как режим Лукашенко создал миграционный кризис под началом российской стороны на польской границе в минувшем году. Лукашенко способен действовать нагло и беспринципно.

Поэтому не исключаю каких-либо провокаций и, возможно, даже диверсий, но реальных угроз? Лукашенко не самоубийца, чтобы начать войну со страной НАТО, Польшей, ведь тогда он начинает войну против Альянса и задействована будет 5-я статья Коллективной безопасности, которая может вообще развить этот конфликт до совершенно другого уровня, угрожающего уже не только самому режиму Лукашенко, но и, конечно же, режиму Путина.

— Могут ли доукомплектовать россиянами какие-то подразделения белорусских войск, чтобы усилить контроль над армией Лукашенко?

— Не исключено, что это может произойти, поскольку мы уже видим, как более 1,5 тысяч российских подразделений личного состава размещено на территории Беларуси, но это подразделение ПВО, а не какие-то штурмовые бригады и тому подобное.

Это именно ПВО, расчеты ЗРК С-300, С-400, ЗРВК «Панцирь-С1», РЛС, РЛФ, технический персонал и так далее.

Если произойдет накопление какого-то профессионального ресурса, то, конечно же, это может быть с этой целью. Но это должно быть определенное количество профессиональных подразделений, которые могут выполнять на достаточно высоком, качественном уровне боевые задачи.

Также они должны быть в численности, которая действительно могла бы, например, подавить в случае чего сопротивление белорусской армии на уровне локальных моментов, ограничить возможности лояльных Лукашенко генералов либо нелояльных, а которые выступали бы против войны.

— Как могут белорусские офицеры реагировать на приезд в страну российских военных?

— По-разному. Поскольку в белорусской армии, как и в белорусской политике, и в белорусских спецслужбах, есть как представители пророссийских взглядов, так и те, которым хорошо без всяких россиян.

Поэтому там будет в любом случае разделение взглядов. Есть те, кто, конечно же, приветствует этот вариант по принципу: «Братушки приехали, мы вас рады видеть». А есть и категория тех, которых это абсолютно не устраивает. И вот эти лагеря, они имеют, скажем так, определенного рода свои орбиты, от которых может зависеть даже и успех вообще всего мероприятия с размещением российских войск.

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