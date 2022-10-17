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Режим Лукашенко готовится к «нападению»

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  • 17.10.2022, 18:10
  • 5,014
Режим Лукашенко готовится к «нападению»

И угрожает превентивными мерами.

Беларусь оставляет за собой право принять превентивные меры стратегического сдерживания для недопущения нападения.

Об этом говорится в заявлении начальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерия Ревенко.

Ревенеко сообщил, что Беларусь будет отстаивать свои «национальные интересы» с использованием всех имеющихся средств, в том числе через применение военной силы.

«Беларусь оставляет за собой право принять комплекс превентивных мер стратегического сдерживания с целью недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта», - добавил Ревенко.

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