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Спецслужбы Чехии разоблачили российского агента

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  • 17.10.2022, 18:15
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Спецслужбы Чехии разоблачили российского агента

Он отвечал за пропаганду РФ.

В Чехии разоблачили российского агента, который имел связи с чешскими журналистами и политиками и участвовал в создании пророссийской пропаганды в стране.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

По данным контрразведки, он использовал связи для формирования пророссийской политической повестки дня, координации публичных выступлений политиков по темам, отвечающим внешнеполитическим интересам РФ.

«Влиятельная группа, в которую входит этот агент, имела достаточно средств, чтобы поддерживать или даже расширять круг пророссийских журналистов и активистов, которые, кроме производства альтернативного медиаконтента, организовывали бы публичные мероприятия, которые могли бы быть использованы в пользу пропаганды РФ», — заявили в службе.

При этом, по данным спецслужб, количество российских агентов в стране находится на очень низком уровне и на данный момент «не представляет фундаментального риска для безопасности Чехии».

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