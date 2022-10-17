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В Ейске Краснодарского края на многоэтажку упал бомбардировщик

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  • 17.10.2022, 19:02
  • 19,282
В Ейске Краснодарского края на многоэтажку упал бомбардировщик

Скорые и пожарные едут со всего города, вертолеты в воздухе.

17 октября в российском Ейске (Краснодарский край) на многоэтажный дом упал самолет, сообщила Baza и опубликовала видео пожара.

Очевидцы рассказали Baza, что самолет был военным. На видео, которое обнародовало СМИ, слышны взрывы. Издание предполагает, что это взрывается боекомплект.

Также Baza опубликовала фото, на котором виден парашютист – видимо, пилот катапультировался.

«Интерфаксу» сообщили в единой диспетчерской службе Ейска, что на жилой дом упал Су-34 – сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик.

Речь о девятиэтажном доме, добавили собеседники ТАСС. О жертвах и пострадавших не сообщается, но источники российского агентства говорят, что «скорые и пожарные едут со всего города, вертолеты в воздухе».

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