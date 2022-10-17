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Момент падения самолета Су-34 на жилой дом в российском Ейске попал на видео

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  • 17.10.2022, 20:44
  • 12,434
Момент падения самолета Су-34 на жилой дом в российском Ейске попал на видео

Причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Россия официально подтвердила, что военный самолет Су-34 упал на жилой дом в городе Ейск Краснодарского края.

«Сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете», - говорится. в официальном сообщении.

Момент попадания военного самолета Су-34 в жилой дом попал на видео.

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