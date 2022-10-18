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Полк Калиновского в эфире «Евроньюс»: Мы освободим Беларусь от диктатуры

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  • 18.10.2022, 7:42
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Полк Калиновского в эфире «Евроньюс»: Мы освободим Беларусь от диктатуры

Замкомандира полка Вадим Кабанчук рассказал, как наступит конец режима Лукашенко.

В Польше создан центр набора и подготовки белорусских граждан, желающих сражаться на стороне Украины. Организаторы говорят о сотнях белорусов, которые хотят присоединится к специальному белорусскому полку, названному в честь Кастуся Калиновского, революционера XIX века. По словам руководителей центра, к ним поступают сотни заявок, сообщает Euronews (перевод — Charter97.org).

Говорит Павел Кухта из мобилизационного центра в Польше: 

«Нам пишут — где мне получить визу, куда мне ехать, как лучше попасть в полк? Как уехать из Беларуси?»

Все больше несогласных с режимом Лукашенко белорусов понимают, что война в Украине может обрушить режим в Минске. 

Вадим Кабанчук сражается в полку Калиновского. Он говорит, что у Беларуси и Украины один общий враг. 

«Это также и наша война. Наш полковой девиз: «Освобождая Украину, мы освобождаем Беларусь». По сути у нас один враг: режим Путина и его марионетка, Лукашенко. Нам , конечно, очень не хотелось бы воевать с нашими соотечественниками, но если они начнут заходить в Украину, мы будем их встречать первыми, и мы попросим об этом украинское руководство. Мы этого хотим, потому что надеемся, что большинство из них перейдет к нам. И это будет конец режима Лукашенко. Мы тогда вместе с ними просто войдем в Беларусь, уберем этот режим, и в конце концов освободим народ Беларуси от диктатуры».

Представители белорусской диаспоры в Европе и оппозиционеры не сомневаются, на чьей стороне жители их страны. Не сомневаются они и в значении этой войны для всего региона.

Говорит Андрей Санников, «Европейская Беларусь»: 

«Большинство белорусов поддерживает украинцев, они действительно поддерживают их борьбу за свободу. Для нас чрезвычайно важно поддерживать украинцев, потому что они во главе борьбы, второй волны освобождения Европы. И я думаю, что на этот раз мы просто не можем позволить себе проиграть, я имею в виду как украинцев, так и белорусов. Если говорить о том, как помочь народу России, то для этого нужна свободная Европа, включающая свободную Беларусь и Украину».

Польша давно стала прибежищем для многих диссидентов белорусов, украинцев и русских вынужденных покинуть свои страны. Они все больше взаимодействуют между собой, для того, чтобы совместно достичь цели.

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