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Падение Су-34 на жилой дом в Ейске: появились новые подробности

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  • 18.10.2022, 8:05
  • 13,522
Падение Су-34 на жилой дом в Ейске: появились новые подробности

Самолет упал недалеко от школы, где было около 600 детей.

Российские МЧСники заявили, что потушили обломки упавшего в Ейске Су-34. Объявленную ранее эвакуацию жильцов соседних домов отменили. Об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как пишут российские СМИ, дом, в который врезался самолет, может обрушиться. Плита-перекрытие между четвертым и пятым этажами рискует сломаться в любой момент.

Су-34 рухнул всего в 150 метрах от школы №7 Ейска. В момент аварии внутри здания находилось около 600 учеников. От ударной волны в учебном заведении задрожали стены, помещение заволокло дымом. Преподаватели вывели детей на улицу, в сторону от пожара, передает ТГ-канал Mash.

Власти региона уверяют, что жертвами ЧП стали 3 человека, число пострадавших увеличилось до 21 человека. Четверо россиян в тяжелом состоянии. У восьмерых сильные ожоги и отправление угарным газом.

Очевидцы говорят, что люди прыгали с балконов дома, чтобы спастись от огня. Кроме этого, пожарные долгое время не могли справиться с тушением огня и спасти заблокированных внутри руин горожан.

Уже известно, что в Ейской больнице развернули 8 операционных. Для «тяжелых» пациентов развернули 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести - 100 коек с кислородом.

Су-34 - один из основных российских фронтовых бомбардировщиков, хотя не состоит на вооружении ВМС РФ. «Боевое крещение» получил в Сирии, Кремль использует его в войне с Украиной.

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