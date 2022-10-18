ВСУ берут в «котел» 15 тысяч оккупантов под Херсоном 2 Дмитрий Снегирев, «Главред»

18.10.2022, 8:03

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Российская линия обороны прорвана.

После того, как украинские военные прорвали российскую линию обороны на Херсонщине западные военные чиновники стали предполагать возможное освобождение оккупированного региона от армии РФ в течение нескольких следующих недель.

В свою очередь британская газета The Guardian охарактеризовала заявление коллаборациониста Владимира Сальдо, который 13 октября обратился к власти Кремля с просьбой «помочь в организации выезда жителей Херсонской области», как признак того, что совсем скоро оккупированный русскими Херсон может превратиться «в новую линию фронта».

Сейчас происходит успешное продвижение в сторону Снигиревки и в сторону Берислава. После частичной блокады работы Крымского моста, локации оккупационных войск на правом берегу Днепра испытали значительные проблемы, а именно: сделало невозможным подвоз боекомплекта, ведь логистика и ее протяженность увеличилась на четыре дня. Соответственно, главной проблемой сейчас для армии оккупанта является ротация личного состава.

В обзоре британской разведки за 17 октября говорится о том, что россии все труднее обеспечивать снабжение своей группировки на юге Украины в связи с последствиями диверсии на Крымском мосту.

По состоянию на сегодня оккупанты используют в качестве логистической составляющей Новокаховскую дамбу и пытаются построить понтонную переправу с барж в районе Антоновского моста.

Украинские военные активно используют авиацию, что и признают сами оккупанты и доказывает качество и количество нанесенных ракетно-бомбовых ударов по базам россиян.

По информации самих же россиян, ВСУ сосредоточили значительное количество средств поражения. Только за последние сутки Силы обороны Украины отработали 15 авиаударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения на тот момент еще живой силы и техники по опорных пунктах и средствах ПВО противника.

Подобные успехи создают все предпосылки для успешной деоккупации правого берега Херсонской области.

Зато все попытки российских войск как-то минимизировать успешное контрпросування ВСУ в Херсонской области терпят поражение. Россияне попытались за счет оперативных резервов стабилизировать линию фронта. Сейчас они пытаются ее стабилизировать в районе Милове. Это говорит о том, что россияне хотят сократить линию фронта, ведь есть абсолютно успешные удары со стороны украинских военных, которые прорвали линию фронта русских в нескольких направлениях.

В случае успешного характера продвижения ВСУ со стороны н. п. Дудчаны и н. п. Давидов Брод говорится о возможности оперативного окружения российской группировки общим количеством около 15 тысяч оккупантов.

Отмечу, что оккупанты сейчас вполне реально оценивают ту ситуацию, в которой они оказались и понимают, что постоянное удержание армией РФ Херсонской области – просто невозможно.

Это уже признанный факт самими россиянами. Оккупационная администрация объявила частичную эвакуацию гражданского населения. Они прекрасно понимают, что остановить продвижение ВСУ достаточно трудно.

Так, например, самопровозглашенный «заместитель главы администрации Херсонской области» Стремоусов записал видеообращение к жителям оккупированного Херсона, где подчеркнул, что на херсонском направлении существует угроза прорыва фронта силами ВСУ. По его мнению, это может стать полноценной угрозой для гражданского населения, которое необходимо переместить на «безопасное расстояние».

Такие заявления оккупантов являются показателем поражения россиян. Стоит также отметить, что местное население совсем не воспринимает российскую оккупацию. На Херсонщине подавляющее большинство проукраинских взглядов, а с такими позициями среди украинского населения, россиянам очень трудно контролировать общее настроение.

Это создает предпосылки для более широкого привлечения к пассивному и активному движению сопротивления диверсионные акты и передача разведывательных данных украинским спецслужбам. Не случайно именно в Херсонской области ВСУ прекрасно отрабатывают по складам и базам оккупантов.

Напомню, по информации председателя Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича, украинские защитники освободили от захватчиков уже 75 населенных пунктов Херсонщины. Только за октябрь Вооруженные силы Украины вернули под сине-желтый флаг 29 населенных пунктов.

Дмитрий Снегирев, «Главред»

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