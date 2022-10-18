При падении самолета на жилой дом в Ейске погибли 13 человек 14 18.10.2022, 9:51

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Еще 19 пострадали.

Спасатели завершили разбор завалов на месте падения самолета на дом в российском Ейске. За ночь обнаружено еще десять тел. Всего погибли 13 человек, в том числе трое детей. Ранее было известно о трех погибших, сообщает «Коммерсантъ».

«После разбора завалов спасателями МЧС в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6:00 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей»,— говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

Пресс-служба МЧС подтвердила информацию. «Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела десяти погибших»,— говорится в сообщении МЧС в Telegram. Спасено 68 человек, в том числе с помощью автолестниц, больше 360 жителей были эвакуированы.

Пострадали 19 человек. Четверо из них направлены в Краснодарскую краевую больницу. Как сообщалось ранее, среди пострадавших есть две беременные женщины (12 недель и 32 недели), а среди четырех тяжело пострадавших — два ребенка.

По предварительным данным, самолет Су-34 упал из-за возгорания двигателя во время взлета. По информации МЧС, он столкнулся с многоэтажкой, но не взорвался. Пожар произошел из-за разлива топлива. Оба пилота успели катапультироваться.

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