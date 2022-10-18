РФ атаковала ракетами несколько областей Украины 1 18.10.2022, 10:02

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Что известно на данный момент.

Утром во вторник, 18 октября, в Харькове, Днепре и Житомире прогремели взрывы после ракетной атаки российских оккупантов. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога, сообщает «Главред».

Взрывы в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что за 5 минут в городе уже случились две серии взрывов.

«По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города», - уточнил он в Telegram.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей города не покидать укрытия до завершения сигнала тревоги.

Взрывы в Днепре

Утром 18 октября в Днепре также прогремели взрывы. Над городом поднимается столб черного дыма.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил два «прилета» в Днепре. Он отметил, что ракеты попали в объекты энергетики. Повреждения серьезные.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, в свою очередь, призвал граждан оставаться в укрытиях из-за ракетной угрозы.

Глава ОВА Валентин Резниченко сообщил в Telegram, что Россияне ударили двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре.

«Там пожар и серьезные разрушения. Без электричества остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильковки. Обесточена одна из насосных станций «Днепропроводканала». На левом берегу Днепра перебои с водой. Все службы приступят к работе как только минует опасность новых атак», - написал он.

Он также призвал граждан экономить электричество.

Ранее начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщал, что российские оккупанты запустили ракеты Х-101 из Волгодонского района.

«Запуск ракет Х-101 из Волгодонского района. Ожидаемое время возможного прилета – 7.50. Пуски крылатых ракет с ТУ-95», - написал он.

В ОП предупредили жителей Днепра, что из-за обстрелов города в некоторых районах может отсутствовать электро- и водоснабжение. Соответствующие службы уже работают над устранением проблем.

Взрывы в Житомире

Утром во вторник, 18 октября, в Житомире раздались взрывы. Российские оккупанты атаковали один из объектов энергообеспечения города. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Житомир. Предварительно 2 прилета в объект энергообеспечения. Работает ГосЧС», - написал он в Telegram.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин позже подтвердил, что город остался без света после попадания по объекту энергетической инфраструктуры

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