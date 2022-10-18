В Беларуси продолжают проверять военнообязанных

В Беларуси продолжают проверять военнообязанных2
- 18.10.2022, 12:41
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Из разных регионов страны поступают данные о проведении скрытой мобилизации.
Все больше данных о скрытой мобилизации, начавшейся в стране, приходит из разных регионов Беларуси.
Читатель телеграм-канала «БГМ» из Калинковичского района прислал письмо, которое пришло в его организацию. В нем просят предоставить в военкомат списки военнообязанных «для уточнения учетных данных».
Как стало недавно известно, Лукашенко принял принципиальное решение провести в Беларуси скрытую мобилизацию с целью увеличения численности боевых частей. Она будет проходить под видом проверки боеготовности. На первом этапе она не затронет крупные города, в первую очередь будет мобилизовано сельское население.