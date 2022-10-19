В Беларуси появится еще одна «отечественная вакцина» от COVID-19 7 19.10.2022, 9:49

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На этот раз в таблетках.

Идет разработка «белорусской вакцины» от коронавируса в таблетках. Об этом рассказал руководитель Академии наук Беларуси Владимир Гусаков в эфире пропагандистского канала «Беларусь 1». Ученые планируют завершить ее уже в конце 2022 года.

Белорусская вакцина от коронавируса должна поступить в производство в 2023 году. По словам Гусакова, уже сделаны первые серии прототипа, проведены доклинические испытания — для этого в НАН создан Центр экспериментальной и прикладной вирусологии, где разрабатываются новые лекарства и БАДы.

Глава Академии наук считает, что это «сенсационная разработка».

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