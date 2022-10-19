закрыть
19 октября 2022, среда, 10:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси появится еще одна «отечественная вакцина» от COVID-19

7
  • 19.10.2022, 9:49
  • 1,568
В Беларуси появится еще одна «отечественная вакцина» от COVID-19

На этот раз в таблетках.

Идет разработка «белорусской вакцины» от коронавируса в таблетках. Об этом рассказал руководитель Академии наук Беларуси Владимир Гусаков в эфире пропагандистского канала «Беларусь 1». Ученые планируют завершить ее уже в конце 2022 года.

Белорусская вакцина от коронавируса должна поступить в производство в 2023 году. По словам Гусакова, уже сделаны первые серии прототипа, проведены доклинические испытания — для этого в НАН создан Центр экспериментальной и прикладной вирусологии, где разрабатываются новые лекарства и БАДы.

Глава Академии наук считает, что это «сенсационная разработка».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип