ВСУ ликвидировали оккупанта, работавшего учителем в церковно-приходской школе 2 19.10.2022, 10:38

Борис Трифанов

Это не помешало захватчику совершать военные преступления.

Защитники Украины ликвидировали очередного российского оккупанта. Он был учителем резьбы по дереву церковно-приходской школы в РФ, но это не помешало ему поехать убивать украинцев.

Российский захватчик Борис Трифанов был родом из города Верхняя Салда Свердловской области. Об этом написал в Facebook известный эксперт по поиску в открытых базах данных Ираклий Комахидзе.

«Так выглядит «учитель резьбы по дереву церковно-приходской школы» на роZZии», - написал расследователь и опубликовал фото.

Трифанов был ликвидирован 10 октября. В некрологе оккупанта говорится, что он был «хорошим человеком, отличным отцом, надежным мужем и верным другом».

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