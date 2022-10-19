Полину Шарендо-Панасюк отправили в ПКТ на шесть месяцев 2 19.10.2022, 12:48

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До этого политзаключенная находилась в ШИЗО.

Политзаключенную, активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк на шесть месяцев отправили в ПКТ (помещение камерного типа). Об этом в «Фейсбуке» написал ее муж Андрей Шарендо.

Он получил от жены письмо, датированное 13 октября. Из письма стало известно, что 9 октября Полина вышла из ШИЗО, где провела 40 суток. На следующий день ей отдали большую 50-килограммовую передачу, разрешенную один раз в три месяца.

«Уже 12 октября фашисты отобрали у Полины на склад личные вещи и все продукты и поместили в ПКТ (помещение камерного типа). Причем бросили ее туда не на 2 месяца, как мы думали сначала, а на долгие полгода. В нечеловеческих условиях Полина пробудет 6 месяцев. Она может встретить и Рождество, и Новый год, и день рождения, и даже Пасху там в полном одиночестве», — пишет Андрей Шарендо.

Вчера стало известно, что против активистки «Европейской Беларуси» заведено новое уголовное дело.

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