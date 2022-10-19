Ученые: Некоторые люди не заражаются коронавирусом
- 19.10.2022, 21:24
Специалисты объяснили, с чем это связано.
В мире есть люди, которые еще не заразились коронавирусом. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature Medicine, это в основном связано с их генами, а не с тем, что они хорошо защищались от контакта с патогеном, пишут «Детали».
Исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что у людей с определенной генной мутацией наблюдается более сильный иммунный ответ после вакцинации против коронавируса.
От 30 до 40 процентов людей в мире имеют ген, известный как HLA-DQB1*06, обеспечивающий повышенную иммунную защиту. Эти люди не заражаются коронавирусом, даже когда члены их семей больны и даже когда они спят с ними в одной постели или пользуются одной посудой.
Эту группу людей называют «никогда не болеющими ковидом», и до сих пор ученые не могли понять, как это происходит.
Руководитель исследования доктор Александр Менцер рассказал: «Мы наблюдали большие различия в скорости, с которой люди заражаются коронавирусом после вакцинации. Наши результаты показывают, что наш генетический код может влиять на вероятность того, что это произойдет с течением времени».
В ходе пяти различных проверок исследователи изучили образцы крови 1600 взрослых людей, получивших вакцины Pfizer и AstraZeneca. У людей с геном HLA-DQB1*06 в крови было больше антител, чем у людей без него.
Исследователи также изучили группу людей, которые еженедельно проверялись на коронавирус в течение более чем года с момента своей первой вакцинации. Они обнаружили, что люди с геном HLA-DQB1*06 менее подвержены заболеванию в течение 12 месяцев после инъекции.
Ведущий исследователь профессор Джулиан Найт добавил: «Это исследование дало нам доказательства того, что генетическая структура является одной из причин, по которой у людей отличается иммунный ответ на вакцину против коронавируса».