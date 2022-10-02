Ученые нашли тайную дверь в усыпальнице Тутанхамона 2.10.2022, 9:58

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Открытие может стать сенсационным.

По словам авторитетного британского египтолога, находка спрятанных иероглифов в гробнице Тутанхамона подтверждает гипотезу о том, что легендарная египетская царица Нефертити похоронена поблизости в потайной камере. Об этом пишет Greek Reporter.

Хотя эта идея осталась неподтвержденной после безрезультатных радиолокационных сканирований, Николас Ривз, бывший куратор отдела египетских древностей Британского музея, утверждал, что новая подсказка дала проблеме новую жизнь.

Ривз обнаружил, что картуши захоронения королевы Нефертити были закрашены картушами, изображающими Тутанхамона, похороненного его преемником-фараоном Ай. Нефертити была легендарной женой фараона Эхнатона, царица 18-й династии Древнего Египта.

Ривз сказал: «Теперь я могу показать, что под картушами Эйя находятся картуши самого Тутанхамона, доказывая, что эта сцена изначально изображала Тутанхамона, хоронящего свою предшественницу, Нефертити. У тебя не было бы этого украшения в гробнице Тутанхамона».

Более поздние картуши на расписной северной стене изображают Ай, проводящего обряд «открывания рта» мумии, чтобы оживить пять чувств умершего, держа в руках церемониальное тесло.

Ривз говорит: «Внимательное изучение картушей Эй обнаруживает явные, лежащие в основе следы более раннего имени Тутанхамона. В своей первоначальной версии эта сцена изображала Тутанхамона, совершающего погребальный ритуал для первоначальной владелицы гробницы , его непосредственной предшественницы Нефертити».

Он добавил, что «этот вывод находит абсолютное подтверждение в профилях лиц фигур — вздернутый нос и пухлый подбородок фигуры, в настоящее время обозначенной как Ай, в точности соответствуют стандартному очертанию лица, принятому для официальных изображений Тутанхамона в самом начале его царствование. Лицо мумии несет в себе бесспорные черты Нефертити. Очевидно, что сцена начала свою жизнь как запись Тутанхамона, исполняющего обязанности на похоронах своего предшественника».

Гробница Тутанхамона является лишь внешней частью гораздо большей гробницы, «созданной для Нефертити и до сих пор занимаемой ею», чья собственная, независимая серия погребальных камер находится за пределами того, что в настоящее время видно.

Хотя другие ученые обнаружили, что сканирование было неубедительным, в 2015 году Ривз заявил, что линии под оштукатуренными поверхностями окрашенных стен в гробнице Тутанхамона указывают на неоткрытые двери.

Он сказал: «Очень легко списать это на чистую фантазию, но я обнаружил, что украшение стены в погребальной камере было изменено. Нас всегда озадачивала гробница Тутанхамона из-за ее странной формы. Она очень маленькая, и не такая, какую мы ожидаем от короля».

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