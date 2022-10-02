Британская разведка рассказала, чем обернется потеря Лимана для генералов РФ 4 2.10.2022, 10:47

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Бегство остатков российской армии из города — не просто оперативное поражение.

Отход российских войск из Лимана Донецкой области является не только оперативным поражением для оккупантов. Это тоже и политическая неудача для РФ.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как предполагают в британской разведке, обороняли Лиман неукомплектованные подразделения Западного и Центрального военных округов РФ, а также контингент добровольно мобилизованных резервистов.

«Силы, вероятно, понесли значительные потери, когда отошли единственной дорогой из города, которая все еще была в руках россиян», - говорится в сообщении.

Британцы подчеркивают, что в оперативном плане Лиман важен, поскольку он контролирует ключевой путь через реку Северский Донец, по которой Россия пытается укрепить свою оборону.

«Отход России из Лимана также является значительным политической неудачей, учитывая, что он расположен в Донецкой области, регионе, который РФ якобы стремилась «освободить» и который она пыталась незаконно аннексировать», - подчеркивает разведка.

Отмечено, что такой вывод привел к очередной волне публичной критики военного руководства РФ со стороны высших должностных лиц.

«Дальнейшие потери территории на незаконно оккупированных территориях почти наверняка приведут к усилению этой публичной критики и усилят давление на старшее командование», - предполагают в разведке Британии.

Напомним, вчера стало известно, что украинские военные взяли Лиман под свой контроль, соответствующее видео бойцы ВСУ опубликовали в сети, а освобождение города подтвердил и президент Украины.

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