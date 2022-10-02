ГУР: Подготовка к отстранению Путина от власти уже идет 8 2.10.2022, 10:59

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Кандидатов в преемники несколько.

Россия загнала себя в тупик, но она еще может выйти из войны и не развалиться. Для этого нужно будет, в частности, устранить российского диктатора Владимира Путина от власти.

Такое мнение в интервью Наталье Мосейчук высказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

«Россия не может именно сейчас остановиться, потому что это только ускорит ее разделение и разрушение. Россия загнала себя в тупик, из него реально выйти. Это признание, что все это произошло ошибочно, выход за админграницы 1991 года и начало выстраивания какого-то диалога со всем миром. Но это автоматически означает трансфер власти», – говорит Буданов.

По его словам, определенные подготовительные процессы к отстранению Путина от власти уже идут.

«Есть соперничество, это не один кандидат [в преемники Путина], их несколько. О некоторых из них информация в СМИ просачивается, некоторых – нет», – убежден глава разведки.

Буданов считает, что трансфер власти может иметь положительные последствия для Украины при определенных условиях.

«Он даст Украине плюс лишь в одном случае – если они примут эту парадигму восприятия мира, захотят видоизмениться. Это первое условие. Второе – мы четко сделаем выводы о том, что было эти все годы, и будем правильно выстраивать нашу жизнь. Во всех остальных случаях это ничего не изменит», – отметил он.

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