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Работает «Сафари»: появилось видео освобождения украинским спецназом Ямполя

  • 2.10.2022, 11:45
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Работает «Сафари»: появилось видео освобождения украинским спецназом Ямполя

Опубликованы кадры ближнего боя.

Украинские воины освободили населенный пункт Ямполь в Донецкой области. В деоккупации поселка городского типа участвовали бойцы полка спецназначения «Сафари» Национальной полиции Украины.

Они показали фрагмент боев за Ямполь. Видео опубликовал представитель Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

«Полк спецназначения «Сафари» НПУ активно участвует в освобождении Донетчины. На видео показан фрагмент освобождения Ямполя. Прикрепленное видео – также работа полка «Сафари», – подписал кадры Братчук.

На видео видно, как украинские воины въезжают в населенный пункт. Вдруг из одного из домов по ним открывают огонь из стрелкового оружия. Один из защитников вскрикивает и падает на землю. Остальные его побратимы тоже соскакивают, занимают позиции и открывают огонь по дому, из которого ведется стрельба.

Часть из воинов, подавивших огневую точку противника, также получили ранения.

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