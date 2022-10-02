закрыть
2 октября 2022, воскресенье, 12:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Импорт иностранного алкоголя в Россию упал на 60-100%

12
  • 2.10.2022, 11:50
  • 2,002
Импорт иностранного алкоголя в Россию упал на 60-100%

Кремлю пора готовиться к бунтам протрезвевших граждан?

В ряде российских торговых сетей импорт алкогольных напитков в результате введенных санкций упал на 60 – 100%. Наиболее дефицитными стали шампанское, виски, коньяк и пиво иностранных производителей.

Если сравнивать с прошлым годом, то в июне – августе 2022 года ассортимент импортного алкоголя в российских магазинах сократился на 40 – 95%. Об этом пишут российские СМИ, передает «Бизнес 24».

Цены растут, а выбор сокращается

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 3 месяца ассортимент алкоголя в российских точках продаж может сократиться еще на 40 – 50%. По данным Ассоциации розничной торговли, в ряде торговых сетей России импорт спиртного уже упал на 60 – 100%, в зависимости от вида напитков, в частности:

полностью прекратились поставки игристых вин из региона Шампань;

на 70% упал импорт виски;

ассортимент французского коньяка и импортного пива сократился на 60%.

При этом закупочные цены на заграничный алкоголь в России с февраля этого года выросли на 27 – 40%, а на отдельные виды иностранного спиртного – на все 70%.

Добавим, что в результате полномасштабного вторжения России в Украину и введения международных санкций, импорт крепких алкогольных напитков в страну-агрессора по итогам первого полугодия 2022 года упал на 35% – до 32,65 миллиона литров.

Так, Соединенные Штаты Америки полностью запретили экспортировать спиртное в Россию, а Европейский Союз ограничил поставки элитного алкоголя, дороже чем 300 евро за бутылку. Некоторые компании самостоятельно остановили импорт алкогольной продукции в страну-агрессора или полностью ушли с рынка России.

Напомним, что о сокращении деятельности в России в конце июня объявили, в частности, Diageo (Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), а Beam Suntory (Jim Beam) и Edrington (Macallan) заявили о продаже российского бизнеса местному руководству.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип