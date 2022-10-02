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Ученые: Шимпанзе и гориллы сотрудничают в дикой природе

  • 2.10.2022, 14:08
Ученые: Шимпанзе и гориллы сотрудничают в дикой природе

За поведением приматов в Центральной Африке наблюдали более 20 лет.

В тропических лесах Республики Конго в Центральной Африке живут два вида человекообразных обезьян — шимпанзе и гориллы. Более 20 лет, с 1999 по 2020 год, ученые проводили ежедневные наблюдения за этими приматами, фиксируя самые разные формы поведения, от игр до агрессии. И что самое удивительное, в некоторых случаях речь шла не только о внутривидовом, но и межвидовом взаимодействии.

Исследование опубликовано в iScience.

На протяжении нескольких лет отдельные шимпанзе и отдельные гориллы взаимодействовали друг с другом, причем животные намеренно искали «знакомых» и избегали других обезьян. В основном этим занимались молодые приматы обоих видов, которые затем проводили много времени, играя друг с другом и совместно добывая пищу.

При этом авторы исследования не обнаружили, чтобы совместное времяпровождение защищало обезьян от хищников: напротив, отдаляясь от семьи, чтобы поиграть с представителем другого вида, и шимпанзе, и гориллы подвергаются большему риску нападения леопарда, орла или змеи. Вероятно, в основном обезьяны объединялись, разыскивая пищу: в 34 процентах случаев речь шла об одном и том же источнике пропитания, в 18 — о разных, но расположенных в непосредственной близости.

Ученые отмечают, что столь тесные контакты между разными видами могут нести не только благо: увы, но вместе с возможной передачей новых навыков существует и вероятность обмена возбудителями инфекционных заболеваний, которые в последние годы становятся все опаснее. Поскольку шимпанзе и гориллы — близкие родственники, они могут заражаться одними и теми же патогенами, включая вирус Эбола, который около 20 лет назад почти на треть сократил мировые популяции горилл и шимпанзе в Центральной Африке.

Изучая взаимодействия между человекообразными обезьянами, ученые не только расширяют наши знания о современных животных, но и могут строить гипотезы о том, как функционировали сообщества ранних предков человека. Например, если ранее исследователи полагали, что использование одних и тех же пищевых ресурсов в одной и той же области приводило к конкурентному вытеснению одного вида другим, то теперь есть основания предполагать, что контакты древних видов людей были более миролюбивыми.

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