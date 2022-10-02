закрыть
2 октября 2022, воскресенье, 14:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские болельщики «послали» депутата Госдумы РФ, призвавшего «всех мужиков» идти на войну

  • 2.10.2022, 14:22
  • 5,176
Российские болельщики «послали» депутата Госдумы РФ, призвавшего «всех мужиков» идти на войну
Роман Терюшков

Фанаты устроили «холодный душ» милитаристу.

Член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» и депутат Государственной Думы России Роман Терюшков заявил, что спортсмены не должны подпадать под первую волну мобилизации. Терюшков уверен, что под нее попадают лишь люди, имеющие боевой опыт.

А в дальнейшем же каждый должен воевать за идеи главаря Кремля.

«А дальше каждый мужик должен брать в руки оружие и защищать родину, если она в опасности», – цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

Такие пафосные высказывания парламентария вызвали бурную реакцию у российских болельщиков. Они резонно напоминают Терюшкову, что именно так и поступают жители Украины: «Украинцы так и сделали, но почему они в сводках фигурируют, как «боевики киевского режима»?».

Многие просто посылают депутата с его предложениями защищать аннексированные территории.

«Прийти на чужую территорию, назвать своей и призывать идти ее защищать что ж, очень удобно», - отмечают фанаты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников