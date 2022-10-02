Российские болельщики «послали» депутата Госдумы РФ, призвавшего «всех мужиков» идти на войну 2.10.2022, 14:22

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Роман Терюшков

Фанаты устроили «холодный душ» милитаристу.

Член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» и депутат Государственной Думы России Роман Терюшков заявил, что спортсмены не должны подпадать под первую волну мобилизации. Терюшков уверен, что под нее попадают лишь люди, имеющие боевой опыт.

А в дальнейшем же каждый должен воевать за идеи главаря Кремля.

«А дальше каждый мужик должен брать в руки оружие и защищать родину, если она в опасности», – цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

Такие пафосные высказывания парламентария вызвали бурную реакцию у российских болельщиков. Они резонно напоминают Терюшкову, что именно так и поступают жители Украины: «Украинцы так и сделали, но почему они в сводках фигурируют, как «боевики киевского режима»?».

Многие просто посылают депутата с его предложениями защищать аннексированные территории.

«Прийти на чужую территорию, назвать своей и призывать идти ее защищать что ж, очень удобно», - отмечают фанаты.

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