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Украинские нацгвардейцы «затрофеили» танк россиян под освобожденным Лиманом

  • 2.10.2022, 16:40
Украинские нацгвардейцы «затрофеили» танк россиян под освобожденным Лиманом

Украинцы полностью зачистили Лиман от оккупантов.

Нацгвардейцы Украины обнаружили вражеский танк Т-72Б3 под освобожденным Лиманом. Это самая распространенная модификация старых танков россиян, сообщает украинское МВД.

- Силы Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины захватили новый трофей - российский танк Т-72Б3, - пишет пресс-служба МВД.

Напомним, украинские военные полностью зачистили Лиман. Информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Как объяснили ранее в ВСУ, освобождение Лимана открывает путь к деоккупации Донбасса.

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