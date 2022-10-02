Украинские нацгвардейцы «затрофеили» танк россиян под освобожденным Лиманом
- 2.10.2022, 16:40
Украинцы полностью зачистили Лиман от оккупантов.
Нацгвардейцы Украины обнаружили вражеский танк Т-72Б3 под освобожденным Лиманом. Это самая распространенная модификация старых танков россиян, сообщает украинское МВД.
- Силы Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины захватили новый трофей - российский танк Т-72Б3, - пишет пресс-служба МВД.
Напомним, украинские военные полностью зачистили Лиман. Информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Как объяснили ранее в ВСУ, освобождение Лимана открывает путь к деоккупации Донбасса.