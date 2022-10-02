Полковник СБУ: На Юг Украины оккупанты перебрасывают первых мобилизованных 3 2.10.2022, 17:25

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По словам Романа Костенко, среди них уже есть первые погибшие.

Вооруженные силы Украины наблюдают переброску первых мобилизованных на юг Украины. Об этом сообщил полковник СБУ Роман Костенко.

- Дополнительный ресурс противника - всегда плохо для поля боя. Поскольку это всегда люди в танках, с автоматами и другой военной техникой. Поэтому, какого бы качества они не были, в любом случае они будут стрелять в нас, - пояснил он.

Костенко добавил, что на этом направлении уже есть первые убитые мобилизованные россияне.

- Однако не могу не согласиться с тем, что действительно все зависит от качества мобилизационного ресурса России. Мы понимаем, что первые мобилизованные из РФ уже есть на юге Украины. И первые убитые тоже есть. Украинская артиллерия будет плотнее бить по оккупантам, сколько их бы не было, - подытожил полковник СБУ.

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