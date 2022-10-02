Полковник СБУ: На Юг Украины оккупанты перебрасывают первых мобилизованных

Полковник СБУ: На Юг Украины оккупанты перебрасывают первых мобилизованных3
- 2.10.2022, 17:25
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По словам Романа Костенко, среди них уже есть первые погибшие.
Вооруженные силы Украины наблюдают переброску первых мобилизованных на юг Украины. Об этом сообщил полковник СБУ Роман Костенко.
- Дополнительный ресурс противника - всегда плохо для поля боя. Поскольку это всегда люди в танках, с автоматами и другой военной техникой. Поэтому, какого бы качества они не были, в любом случае они будут стрелять в нас, - пояснил он.
Костенко добавил, что на этом направлении уже есть первые убитые мобилизованные россияне.
- Однако не могу не согласиться с тем, что действительно все зависит от качества мобилизационного ресурса России. Мы понимаем, что первые мобилизованные из РФ уже есть на юге Украины. И первые убитые тоже есть. Украинская артиллерия будет плотнее бить по оккупантам, сколько их бы не было, - подытожил полковник СБУ.