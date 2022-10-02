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Полковник СБУ: На Юг Украины оккупанты перебрасывают первых мобилизованных

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  • 2.10.2022, 17:25
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Полковник СБУ: На Юг Украины оккупанты перебрасывают первых мобилизованных

По словам Романа Костенко, среди них уже есть первые погибшие.

Вооруженные силы Украины наблюдают переброску первых мобилизованных на юг Украины. Об этом сообщил полковник СБУ Роман Костенко.

- Дополнительный ресурс противника - всегда плохо для поля боя. Поскольку это всегда люди в танках, с автоматами и другой военной техникой. Поэтому, какого бы качества они не были, в любом случае они будут стрелять в нас, - пояснил он.

Костенко добавил, что на этом направлении уже есть первые убитые мобилизованные россияне.

- Однако не могу не согласиться с тем, что действительно все зависит от качества мобилизационного ресурса России. Мы понимаем, что первые мобилизованные из РФ уже есть на юге Украины. И первые убитые тоже есть. Украинская артиллерия будет плотнее бить по оккупантам, сколько их бы не было, - подытожил полковник СБУ.

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