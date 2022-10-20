«Белорусы будут встречать полк Калиновского как освободителей» 20.10.2022, 16:33

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Режим Лукашенко уязвим.

Белорусские добровольцы вызывают у Лукашенко страх. Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил известный украинский политолог и публицист Виталий Портников:

— Это абсолютно естественный страх, потому что Лукашенко может считать, что если российская армия будет разбита (это вполне может произойти) и не сможет удерживать своих позиций, то непонятно, кто остановит белорусских добровольцев, если они захотят бросить вызов его режиму.

Лукашенко прекрасно знает, что белорусский народ его не поддерживает, что белорусы будут встречать солдат полка Калиновского как освободителей. Белорусы, если появится хоть какая возможность уничтожения режима Лукашенко, сами вытащат его из президентского кабинета и поведут в тюремную камеру. Он прекрасно знает, что закончит жизнь в тюремном заключении, это будет самым мягким приговором для этого человека за все его преступления.

Лукашенко боится любой силы, потому что не способен реагировать политическим механизмом. В 2020-м году, когда он столкнулся с реальным политическим протестом, он даже не попытался имитировать диалог, как это неудачно пытался сделать Виктор Янукович в Киеве. Лукашенко готов силой бороться с собственным народом. Поскольку никакие другие механизмы воздействия на белорусский народ ему неинтересны, он понимает, что любая другая сила снесет его вместе с его режимом, потому что вся его сила базируется на том, что вооруженные люди нападают на безоружных. Режим Лукашенко уязвим с точки зрения любого другого силового давления. Он понимает, что крах России приведет к полному краху его режима и краху всех тех, кто его поддерживает.

Я бы вообще советовал ему собирать чемоданы для тюремного заключения или бежать в Россию, Китай или куда-нибудь еще.

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