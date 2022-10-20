Внук экс-президента США Кеннеди участвовал в войне в Украине 20.10.2022, 23:11

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Он воевал в составе Украинского интернационального легиона.

Коннор Кеннеди, внучатый племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, воевал в Украине в составе Украинского интернационального легиона. Только один человек знал, что он отправился на войну, и еще один знал его настоящее имя, рассказал он в инстаграме.

«Как и многих людей, меня глубоко тронуло то, что я увидел в Украине за последний год. Я хотел помочь. Когда я услышал об Украинском Интернациональном Легионе, я знал, что пойду, и пошел в посольство, чтобы записаться на следующий день», — написал Кеннеди.

Свою анонимность он объяснил тем, что не хотел, чтобы его семья или друзья волновались, а также чтобы в легионе к нему относились по-особенному. До записи в легион у него не было военного опыта, однако после недолгого обучения его согласились отправить на северо-восточный фронт.

Кеннеди отметил, что его пребывание на Украине было недолгим, однако война изменила его жизнь. «Мои друзья там знают, почему я должен был вернуться домой. Я всегда буду в долгу перед ними», — написал он.

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