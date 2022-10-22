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Лукашенковская «палатка» хочет вступить в Панафриканский парламент

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  • 22.10.2022, 10:35
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Лукашенковская «палатка» хочет вступить в Панафриканский парламент
ФОто: belta.by

Власти задумались над формами сотрудничества с Зимбабве.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Южно-Африканской Республике и Зимбабве по совместительству Александр Сидорук встретился с председателем Панафриканского парламента Форчуном Чарумбирой. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В ходе встречи посол выразил заинтересованность белорусской стороны в развитии всестороннего сотрудничества со странами Африканского континента и подтвердил готовность максимально содействовать возобновлению контактов между Национальным собранием Республики Беларусь и Панафриканским парламентом.

В качестве возможных путей и форм сотрудничества обсуждены обмены визитами и получение статуса наблюдателя для Национального собрания Республики Беларусь при Панафриканском парламенте.

На встрече также была затронута двусторонняя белорусско-зимбабвийская повестка, обсуждено сотрудничество в политической и торгово-экономической сферах.

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