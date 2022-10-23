«Сержантская реформа стала одним из важнейших компонентов, позволивших ВСУ успешно противостоять армии РФ» 1 23.10.2022, 18:45

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Главный сержант ВСУ подчеркнул, что дедовщина полностью исчезла из украинской армии.

Украинская армия за последние восемь лет превратилась в настоящую армию западного образца. С 2014 года Вооруженные силы Украины постоянно реформировались. Изменения коснулись и института сержантов. Появились новые знания, кардинально изменилась система отбора кадров, подход к обучению сержантов и круг их обязанностей.

Чем занимаются сержанты в Украине, как реформировался институт сержантов - об этом «Апострофу» рассказал главный мастер-сержант, главный сержант Вооруженных сил Украины Александр Косинский

– Как развивается институт сержантов в Украине? Какие изменения произошли за последние полгода – года?

– Прежде всего, я хотел бы объяснить, что главный мастер-сержант – это звание, а главный сержант Вооруженных сил Украины – это должность, потому что иногда гражданские лица путаются в званиях и должностях.

Что касается реформирования сержантского корпуса. Когда начался этот новый этап войны, вопрос реформирования сержантского корпуса так, как мы его рассматривали ранее, на время потерял свою актуальность. Сейчас первоочередная задача сержантов – выполнение боевых задач: остановка и разгром врага, отвоевание наших территорий, выполнение задач по назначению по всем направлениям, не только на передней линии фронта. Сержанты – это также скелет сил логистики, поддержки Воздушных сил и так далее. То есть во всех направлениях, на всех фронтах сержанты сейчас выполняют боевые задачи. В частности, очень много мероприятий по реформированию сержантского корпуса, которые мы планировали на этот год и вообще до 2025 года, мы остановили, поскольку они сейчас несвоевременны. Но эта реформа, по моему мнению, остается одной из самых приоритетных в развитии ВСУ.

Очень важно то, что в предыдущее время – наиболее активно с 2014 по 2022 год – мы проходили эту реформу, и успели многое сделать до начала полномасштабной войны. Развивая наш профессиональный сержантский корпус в условиях постоянного противостояния с российской федерацией, пусть не такого интенсивного, мы успели сформировать основу профессионального сержантского корпуса. Не на сто процентов, как хотелось бы, потому что была очень большая текучесть кадров. Многие сержанты, которых мы готовили, со временем переходили либо в гражданский сектор, либо получали офицерские звания. Но все же прошедшие нашу подготовку сержанты стали не просто сержантами-срочниками, которые от рядового состава отличались только тем, что носили лычки на погонах. Наши сержанты научились принимать независимые решения при выполнении определенных задач в рамках замысла командира. Они научились брать на себя ответственность и, конечно, управлять личным составом.

Я считаю, что именно сержантская реформа стала одним из важнейших компонентов нашего успешного противостояния такой огромной армии, как армия российской федерации. Один из этих компонентов, который позволяет нам громить врага.

– Современный сержант – это не только командир. Входит ли в обязанности сержанта обучение личного состава вождению техники или стрельбе из орудий. Как это происходит?

– Вы назвали все основные компетенции сержанта. Одной из основных функций и задач сержанта является обучение личного состава. В первую очередь – индивидуальная подготовка. Конечно, сержант – это, в первую очередь, командир, лидер. То есть лучший из лучших солдат становится сержантом, проходит соответствующее обучение. Он не просто учится, он развивает свои лидерские качества, развивает свое мышление, свой кругозор. То есть это очень серьезное должностное лицо.

Командир отделения, командир расчета, командир экипажа – это базовые первичные сержантские должности. Но также сержанты занимают должности командиров взводов.

– Когда нет штатного командира взвода?

– Есть сержантские должности командиров взводов. Например, в артиллерийских подразделениях, комнадиров взводов по направлению связи, снабжению и так далее. Командир взвода – это такая должность, которая может быть и офицерской, и сержантской.

Дальше у нас развита вертикаль должностей главных сержантов. Это те, кто являлся командирами отделений и так далее. Они становятся главными сержантами взвода, роты, батальона и до главного сержанта Вооруженных сил Украины включительно. Кроме того, у нас создан институт инструкторов – сержантов, обучающих личный состав именно в учебных центрах, в тренировочных центрах. Там также есть несколько уровней инструкторов. Вообще одним из лозунгов реформы сержантского корпуса было: "Сержант должен учить солдата, сержант должен учить сержанта". Одной из главных целей, которых мы хотели достичь, была перегрузка полностью на сержантский состав всей индивидуальной подготовки рядового состава и в учебных центрах и воинских частях. В некоторой степени это удалось.

В учебных центрах у нас было очень много квалифицированных сержантов самостоятельно проводивших занятия. Почему я говорю «было»? Потому что многие из них ушли на фронт в составе батальонно-тактических, ротно-тактических групп и некоторых боевых бригад. Некоторые остались и они на высоком уровне проводят курсы для тех же сержантов. В основном, все занятия по индивидуальной подготовке возлагались и полагаются на сержантов. Сержанты сами учат стрелять, приводить оружие в боевое состояние, оперировать гранатой, гранатометом, работать с техникой.

– В условиях боевых действий были случаи, когда сержанты были вынуждены командовать ротами?

– Да. Таких случаев было много и во время войны, которую мы называем АТО/ООС с 2014 года, и сейчас. Конечно, младший офицерский состав иногда выбывает по причине гибели, ранения, по другим причинам. Сержант должен быть готов взять на себя управление.

– Сержант – это всегда контрактник?

– В основном да. Хотя наше законодательство предусматривает, что военнослужащих срочной службы можно назначать на должности старшего сержанта включительно, но в последние годы мы отходили от такой практики. Почему? Потому что, во-первых, срочников мы не используем в районах ведения боевых действий для выполнения боевых задач. Они находятся в тылу, в воинских частях. Во-вторых, очень многие подразделения включают военнослужащих службы по контракту. Соответственно, не может срочник-сержант командовать контрактниками. И третье – это подготовка сержанта. Чтобы стать сержантом, необходимо пройти базовый уровень подготовки. До этого этапа войны, к 2022 году это занимало 3,5 месяца обучения – курс лидерства и подготовка по профессиональному направлению. Срочник просто не успевал бы всему научиться.

– Предусматриваются какие-то экзамены?

– Да, конечно. Кроме подготовки, очень важно само приобретение опыта как быть солдатами. Нельзя прийти и сразу стать сержантом. Необходимо быть солдатом, , овладеть своей военной специальностью, чтобы достичь постоянных навыков и умений владения оружием, понять тактику подразделения, приобрести опыт, в частности, боевой в разное время года, на разных театрах боевых действий и так далее. Когда этот опыт есть, и у тебя появляются определенные качества лидера, организатора, тогда можно распознать в человеке будущего сержанта. Он должен пройти подготовку. Поэтому формирование сержанта из срочника нецелесообразно, и в современных реалиях оно не является приоритетом.

– Как вообще рождается сержант современной украинской армии? Я имею в виду, есть ли какая-нибудь специальная структура, которая проводит отбор?

– Конечно, такие структуры есть. К сожалению, нельзя сейчас говорить, что система отбора, кадрового менеджмента и назначения у нас работает на сто процентов. Эту реформу мы только начали, и в этом году мы планировали добиться некоторых сдвигов, вводя новый стиль управления карьерой сержантов на основе иерархии военных званий. Так же, как это происходит в вооруженных силах государств НАТО. Планировалось очень много мероприятий…

Вообще отбор сержантов проходит в войсках, в подразделениях, в воинских частях. Осуществляется он непосредственно самими командирами и главными сержантами. В западных практиках принято так, что сержант отбирает сержанта. То есть сержантам, работающим с солдатами, лучше всего видно, какой из солдат проявляет лучшие качества. Сержанты уже могут рекомендовать кандидата своим командирам. То есть отбор производится на уровне подразделения. Но есть и кадровые органы, службы персонала воинских частей, которые должны отслеживать карьеру солдата/сержанта и осуществлять эту селекцию согласно установленным критериям. Есть паспорта должностей и каждый кандидат в сержанты должен минимально этому паспорту должностей соответствовать. Хотя после войны эти требования будут сняты.

– Я хорошо помню советскую армию, там также были, как тогда говорили, толковые сержанты. Были люди, прошедшие Афганистан, войну и даже водившие роты на боевые выходы. Но почти всем сержантам в советское время было присуще рукоприкладство. Они учили солдат, но делали это своими методами. Избавилась ли украинская армия этой ложной традиции?

– Однозначно да. То, что раньше называлось дедовщиной, в результате формирования профессиональных вооруженных сил было полностью искоренено из наших коллективов. Возможны какие-то остаточные проявления той старой негативной культуры в виде некоторых традиций. Иногда срочника-дембеля с расшитым камуфляжем, табуреткой выталкивают за ворота КПП. Это, скажем так, обрывки культуры, носителями которой являются военнослужащие, служившие в Советском Союзе или в 1990-х. Они тоже затухают потихоньку. Но рукоприкладство уже отсутствует в Вооруженных Силах.

Я не служил в Советском Союзе, я служил в 90-х. В 1998 году я попал на срочную службу, так у нас эти рудименты Советского Союза еще оставались. Вы говорите, что тогда сержанты тоже были толковыми. Я тоже стал сержантом, не проходя каких-либо курсов. Я был срочником, и в этих жестких условиях дедовщины я проявил свои определенные качества и характеристики. Командир меня заметил, соответственно предложил, меня поставили на должность. Я – сержант, отобранный естественным путем. Так же отбирались сержанты в Советском Союзе. Там были естественные лидеры, жесткие ребята, организаторы и так далее. Тогда командиры так и выбирали. Для них самое главным было умение человека командовать другими. И нет разницы, какими способами. Офицеры уходили из казармы, им было неинтересно, что там происходит. Главное, чтобы к утру все задачи были выполнены.

В чем разница между теми сержантами и нашими. Когда вооруженные силы формируются на основе срочной службы, там можно найти людей, которых можно сделать сержантами. Но это будут исключительные люди, то есть из тысячи это будет несколько человек. Задача профессиональных Вооруженных сил – из тысячи человек сделать тысячу лидеров. Выявить их лидерские качества, научить. На самом деле лидерские задатки есть у каждого. Профессиональная армия – это много толковых сержантов, обученных лидеров. А срочная служба – это исключительные личности.

Следующий вопрос. Советская армия в тот период была эффективна своей массовостью. Сейчас эта система не работала бы. Оружие и техника, которое мы сейчас используем, гораздо сложнее, чем было раньше. Вот автомат Калашникова – его делали специально для срочника Советского Союза. С ним ничего плохого нельзя было сделать, как бы ты ни старался. А сейчас техника очень капризна. Получая NLAW, или получая какой-нибудь Carl Gustaf, нужно в нем очень хорошо разбираться. Потому и сержанты должны стать не просто сержантами уровня отделения. Он на протяжении всей своей карьеры постоянно развивается. Его знания, его умения слой за слоем накладываются друг на друга и формируют его как профессионала на всех уровнях, где он исполняет обязанности.

– Я думаю, что читателям будет интересно, если вы немного расскажете о сержантских званиях.

– До начала полномасштабной войны нам удалось завершить реформу сержантских званий. Буквально в конце 2021 года мы завершили переход и провели переаттестацию военнослужащих в этих званиях. Благодаря главнокомандующему ВСУ, уделившему очень серьезное внимание этому вопросу, мы это успели сделать. И сейчас наши сержанты уже сражаются с врагом в новых званиях. Скажу так, это первый наш экзамен новейшего сержантского корпуса на прочность.

Мы ввели совершенно новую шкалу, отличную от предыдущей. Все наши воинские сержантские звания получили как составляющую само слово «сержант». То есть не старшина, не прапорщик – сержант. Сейчас мы имеем 8 сержантских званий. Они делятся на три категории, аналогично офицерскому составу: младший сержантский состав, старший и высший сержантский состав. К званиям младшего сержантского состава относятся звание младший сержант и сержант, как было, в принципе, и раньше. По эквиваленту НАТО это уровни OR-4, OR-5. То есть командир расчета, командир отделения.

Старший сержантский состав включает три воинских звания: старший сержант. Есть стратегический документ НАТО, рассказывающий о градации этих воинских званий. В настоящее время мы по званию старший сержант, то есть уровень OR-6, полностью отвечаем требованиям этой градации. Туда входит звание главного сержанта. Это эквивалент старого звания «старшина». Уровень должности – главный сержант роты. И есть штаб-сержант – уровень OR-8. Уровень должности – главный сержант батальона. Почему штаб-сержант? Потому что это первая должность главного сержанта в штабе батальона. Сделано так, чтобы было понятно, где человек должен проходить службу.

Высший сержантский состав также включает три воинских звания, это звание мастер-сержантов. Если за границей, в частности, в Вооруженных силах США это сержант-майоры, то у нас это мастер-сержанты. Звание на уровне главного сержанта бригады, первое звание высшего сержантского состава – мастер-сержант. Далее следует старший мастер-сержант и главный мастер-сержант. Звание старший мастер-сержант – это главные сержанты отдельных родов войск, таких как Десантно-штурмовые войска, Силы специальных операций, силы поддержки, логистики, медицинские силы, войска связи. Главный мастер-сержант – это уже сержанты видов Вооруженных сил. Главный сержант Генерального штаба и находящийся перед вами главный сержант Вооруженных сил Украины.

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