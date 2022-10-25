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Успел повоевать один день: на Донбассе ликвидировали «добровольца» из российской глуши

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  • 25.10.2022, 10:04
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Успел повоевать один день: на Донбассе ликвидировали «добровольца» из российской глуши
Алексей Простакишин

До места своей бесславной гибели Алексей Простакишин добирался не менее четырех суток.

В Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали оккупанта из Забайкальского края РФ Алексея Простакишина, который «добровольцем» отправился убивать украинцев.

Как пишут росСМИ, для утилизации в Украине россиянину потребовалось менее недели. 29 сентября Просташкин отправился на войну, а уже 4 октября был уничтожен в селе Раздолье Краматорского района Донецкой области, передает «Главред».

В сообщении уточняется, что «добровольцу» из РФ было 43 года, раньше он не служил. У него остались жена и двое детей.

«Он отправился на «спецоперацию» 29 сентября как рядовой после объявления частичной мобилизации. Доброволец погиб 4 октября в селе Раздолье в «Донецкой Народной Республике», – пишут росСМИ.

Судя по тому, что ликвидированный россиянин был родом из глухой дыры в Забайкальском крае РФ, до места своей бесславной гибели Просташкин добирался не менее четырех дней. Не исключено, что «доброволец» был утилизирован в первый же день на фронте.

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