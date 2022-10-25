«Не верьте Пригожину, он все врет»: пленный российский зек не сдерживает эмоций 9 25.10.2022, 12:48

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Оккупант рассказал на видео, как его «кинул» главарь ЧВК.

Число завербованных на войну заключенных в РФ достигло 20 тысяч человек. Еще неделю назад количество завербованных заключенных оценивалось примерно в 15 тысяч человек. такой резкий скачок вызван тем, что ПВК «Вагнер» начала вербовать заключенных в колониях за Уралом.

Заморские гости сражаются на территории Украины. ЧВК «Вагнер» начали вербовать зеков не только с европейской территории России. За новым «пушечным мясом» Пригожин уехал за Урал. Об этом сообщают российские оппозиционные СМИ со ссылкой на главу фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.

Кроме того, как отмечает эксперт, с конца сентября ПИК начал вербовать на войну и граждан СНГ, отбывающих наказание в российских колониях, в том числе заключенных из Беларуси и Таджикистана. По данным Романовой, из первых трех зон в Пермском крае, которые посетили вербовщики, на войну отвезли сразу 1,5 тысяч человек.

Между тем сами заключенные, попав в плен в Вооруженные Силы Украины, просят передать «собратьям по несчастью», чтобы те не верили в обещания главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. Мол, он лжет и не выплачивает никаких средств.

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