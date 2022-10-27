В Киеве появилась улица Кастуся Калиновского 1 27.10.2022, 20:53

Ранее эта улица называлась Астраханской.

Киевские власти переименовали более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Соответствующие решения принял Киевский совет во время заседания 27 октября, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает «Украинская правда».

Новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей столицы выбирали киевляне в приложении «Киев цифровой».

Кроме украинских деятелей, увековечены и некоторые иностранные.

Среди последних — наш герой Кастусь Калиновский, в честь которого переименована улица Астраханская. Эта улица находится в Днепровском районе, в местности Старая Дарница.

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