Белорус назвал российских военных оккупантами и отказался продавать им детали

Белорус назвал российских военных оккупантами и отказался продавать им детали13
- 28.10.2022, 13:20
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Смелость проявил директор магазина автозапчастей в Барановичах.
В Барановичах задержан директор магазина автозапчастей, который отказал в продаже товара военнослужащим РФ. Об этом сообщил 28 октября приближенный к силовикам телеграм-канал, пишет «Зеркало».
По версии провластных источников, мужчина сказал своему сотруднику не продавать запчасти российским военным, назвав их оккупантами.
После задержания силовики обвинили предпринимателя в участии «в попытках захвата власти в 2020 году» и перечислении средств в поддержку Вооруженных сил Украины.
Прокуратурой возбуждено уголовное дело.