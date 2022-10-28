Белорус назвал российских военных оккупантами и отказался продавать им детали 13 28.10.2022, 13:20

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Смелость проявил директор магазина автозапчастей в Барановичах.

В Барановичах задержан директор магазина автозапчастей, который отказал в продаже товара военнослужащим РФ. Об этом сообщил 28 октября приближенный к силовикам телеграм-канал, пишет «Зеркало».

По версии провластных источников, мужчина сказал своему сотруднику не продавать запчасти российским военным, назвав их оккупантами.

После задержания силовики обвинили предпринимателя в участии «в попытках захвата власти в 2020 году» и перечислении средств в поддержку Вооруженных сил Украины.

Прокуратурой возбуждено уголовное дело.

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