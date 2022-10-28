закрыть
28 октября 2022, пятница, 13:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорус назвал российских военных оккупантами и отказался продавать им детали

13
  • 28.10.2022, 13:20
  • 6,130
Белорус назвал российских военных оккупантами и отказался продавать им детали
иллюстрационное фото

Смелость проявил директор магазина автозапчастей в Барановичах.

В Барановичах задержан директор магазина автозапчастей, который отказал в продаже товара военнослужащим РФ. Об этом сообщил 28 октября приближенный к силовикам телеграм-канал, пишет «Зеркало».

По версии провластных источников, мужчина сказал своему сотруднику не продавать запчасти российским военным, назвав их оккупантами.

После задержания силовики обвинили предпринимателя в участии «в попытках захвата власти в 2020 году» и перечислении средств в поддержку Вооруженных сил Украины.

Прокуратурой возбуждено уголовное дело.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров