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«Возьмете меня в Гаагу?»: Звезда «Квартала 95» спародировал разговор Путина и Лукашенко

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  • 3.10.2022, 8:16
  • 10,066
«Возьмете меня в Гаагу?»: Звезда «Квартала 95» спародировал разговор Путина и Лукашенко

Юрий Великий одновременно сыграл двух диктаторов.

Украинский актер Студии «Квартал 95» Юрий Великий снял новую пародию, на этот раз в поле зрения артиста оказались Александр Лукашенко и Владимир Путин.

В ней Лукашенко спросил у Путина что такое Гаага. На что диктатор ответил, что это город в Нидерландах.

«Здесь просто в новостях пишут, что вы обязательно окажетесь в Гааге. Это с рабочим визитом или так, отдохнуть?». На что Путин отвечает: «Скажем так, если я туда по каким-то причинам попаду, то, скорее всего, буду отдыхать и, наверное, до конца жизни».

Лукашенко не растерялся: «Ну, если вы уедете, я надеюсь, вы меня с собой возьмете?».

«Можете не сомневаться. Если я туда поеду, я всех за собой потяну», – говорит Путин.

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