закрыть
3 октября 2022, понедельник, 12:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Назван документ, который надо подписать при прохождении техосмотра в Беларуси

1
  • 3.10.2022, 12:04
  • 5,256
Назван документ, который надо подписать при прохождении техосмотра в Беларуси

Порядок прохождения гостехосмотра в нашей стране изменится.

В Беларуси проходить государственный техосмотр транспортных средств будут по-новому. Документ, который белорусские водители должны будут подписывать при прохождении гостехосмотра, назвала представитель ГАИ в эфире «Беларусь 1».

А именно, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси Вероника Романькова сообщила, что сейчас при прохождении техосмотра водители в Беларуси должны будут заключить договор. Но заметила, что это не влечет серьезных изменений в плане техосмотра.

- В Беларуси в плане прохождения гостехосмотра как таковых изменений не предвидится, - прокомментировала она.

Однако представитель ГАИ уточнила, что основное изменение, которое будет сейчас утверждено на законодательном уровне, это договорная основа этих взаимоотношений.

- При прохождении гостехосмотра водитель должен будет заключить договор, - указала Романькова.

Также представитель ГАИ добавила, что данную инициативу предложили в Министерстве транспорта и коммуникаций для того, чтобы исключить либо минимизировать спорные ситуации. А в дальнейшем также упорядочить процесс прохождения техосмотра водителями в Беларуси.

Ранее, напомним, правила прохождения техосмотра в Беларуси ужесточились с 22 сентября.

Также в ГАИ рассказали, как получить водительское удостоверение международного образца в Беларуси.

С 1 октября 2022 вступают в силу изменения в Правила дорожного движения в Беларуси. Кроме того, в ГАИ назвали новые штрафы для передвигающихся на электросамокатах, приравненных к пешеходам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина