Назван документ, который надо подписать при прохождении техосмотра в Беларуси

Назван документ, который надо подписать при прохождении техосмотра в Беларуси1
- 3.10.2022, 12:04
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Порядок прохождения гостехосмотра в нашей стране изменится.
В Беларуси проходить государственный техосмотр транспортных средств будут по-новому. Документ, который белорусские водители должны будут подписывать при прохождении гостехосмотра, назвала представитель ГАИ в эфире «Беларусь 1».
А именно, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси Вероника Романькова сообщила, что сейчас при прохождении техосмотра водители в Беларуси должны будут заключить договор. Но заметила, что это не влечет серьезных изменений в плане техосмотра.
- В Беларуси в плане прохождения гостехосмотра как таковых изменений не предвидится, - прокомментировала она.
Однако представитель ГАИ уточнила, что основное изменение, которое будет сейчас утверждено на законодательном уровне, это договорная основа этих взаимоотношений.
- При прохождении гостехосмотра водитель должен будет заключить договор, - указала Романькова.
Также представитель ГАИ добавила, что данную инициативу предложили в Министерстве транспорта и коммуникаций для того, чтобы исключить либо минимизировать спорные ситуации. А в дальнейшем также упорядочить процесс прохождения техосмотра водителями в Беларуси.
Ранее, напомним, правила прохождения техосмотра в Беларуси ужесточились с 22 сентября.
Также в ГАИ рассказали, как получить водительское удостоверение международного образца в Беларуси.
С 1 октября 2022 вступают в силу изменения в Правила дорожного движения в Беларуси. Кроме того, в ГАИ назвали новые штрафы для передвигающихся на электросамокатах, приравненных к пешеходам.