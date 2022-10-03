закрыть
3 октября 2022, понедельник, 14:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусская таможня рассказала про нормы на покупки за рубежом

1
  • 3.10.2022, 13:19
  • 5,410
Белорусская таможня рассказала про нормы на покупки за рубежом

Когда ждать понижение лимитов.

Сейчас без пошлины наземным транспортом можно завести товаров общей ценой до одной тысячи евро общим весом до 31 кг.

Ужесточение ограничений на ввоз в Беларусь товаров для личного пользования откладывается, рассказали в Государственном таможенном комитете (ГТК). Хотя на сайте ведомстве говорится, что норма о ввозе товаров общей ценой до одной тысячи евро и общей массой не более 31 кг с 1 октября 2022 года понижается до 500 евро и 25 кг соответственно. В ГТК пояснили, что на сайте устаревшая информация.

— Пока все остается по-прежнему до 1 апреля 2023 года, – пояснили в ведомстве.

Понижение лимитов планируется сделать синхронно во всех странах ЕАЭС, а 23 сентября 2022 года Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил продлить норму о пороге в одну тысячи евро до 1 апреля следующего года. Обосновала свое решение ЕЭК так: «Продление меры позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина