Белорусская таможня рассказала про нормы на покупки за рубежом 1 3.10.2022, 13:19

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Когда ждать понижение лимитов.

Сейчас без пошлины наземным транспортом можно завести товаров общей ценой до одной тысячи евро общим весом до 31 кг.

Ужесточение ограничений на ввоз в Беларусь товаров для личного пользования откладывается, рассказали в Государственном таможенном комитете (ГТК). Хотя на сайте ведомстве говорится, что норма о ввозе товаров общей ценой до одной тысячи евро и общей массой не более 31 кг с 1 октября 2022 года понижается до 500 евро и 25 кг соответственно. В ГТК пояснили, что на сайте устаревшая информация.

— Пока все остается по-прежнему до 1 апреля 2023 года, – пояснили в ведомстве.

Понижение лимитов планируется сделать синхронно во всех странах ЕАЭС, а 23 сентября 2022 года Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил продлить норму о пороге в одну тысячи евро до 1 апреля следующего года. Обосновала свое решение ЕЭК так: «Продление меры позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта».

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